Σε πλήρη εξέλιξη και με εντατικούς ρυθμούς βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Μετά το αρχικό σοκ από την ακραία ραγδαιότητα των φαινομένων, ο κρατικός και περιφερειακός μηχανισμός δίνει πλέον καθημερινή μάχη με τον χρόνο. Κύριο μέλημα είναι η επαναφορά της κανονικότητας στις πληγείσες περιοχές, με τον σχεδιασμό να εστιάζει τόσο στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων, όσο και στη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού απέναντι στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, αποτύπωσε με σαφήνεια την υφιστάμενη κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι υπό τον συντονισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, οι παρεμβάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών στο πεδίο είναι αδιάκοπες. Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς και στο ευαίσθητο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας, στη ζώνη από τα Φέρμα έως τη Γαλήνη.

Η μάχη των υποδομών

και της προσβασιμότητας

Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Είναι ενδεικτικό των αντανακλαστικών που επιδείχθηκαν, το γεγονός ότι μέσα σε μόλις δύο 24ωρα, αποδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία ο κεντρικός οδικός άξονας από την Ιεράπετρα έως τη Σητεία.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, στο πεδίο επιχειρούν αδιάκοπα περισσότερα από δώδεκα βαρέα μηχανήματα έργου και φορτηγά. Τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση τεράστιων όγκων φερτών υλικών, λάσπης και βράχων, απομακρύνοντας παράλληλα και κατεστραμμένα οχήματα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Ο μηχανισμός των τριών επιτροπών για τις αποζημιώσεις

Παράλληλα με τα επείγοντα τεχνικά έργα ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός καταγραφής των καταστροφών, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διαδικασία των αποζημιώσεων «τρέχει» σε τρία διακριτά, παράλληλα επίπεδα για την ταχύτερη σύνταξη του συγκεντρωτικού φακέλου:

Την καταγραφή των ζημιών σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες έχει αναλάβει ο εκάστοτε Δήμος. Τις φθορές σε επιχειρήσεις και επαγγελματικό εξοπλισμό καταγράφει απευθείας η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Τέλος, το εξαιρετικά κρίσιμο έργο των εκτιμήσεων στον αγροτικό τομέα εκτελούν μικτές επιτροπές σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ. Ο Αντιπεριφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτική ανάγκη άμεσης καταβολής της «πρώτης αρωγής», προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση, εξηγώντας πως η τελική διευθέτηση θα συνυπολογίσει παραστατικά και παλαιότητα εξοπλισμού.

Απόγνωση στο Οροπέδιο –Ορατός ο κίνδυνος ερήμωσης

Ιδιαίτερη και εξαιρετικά δραματική είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο παραγωγικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Η καταστροφή των καλλιεργειών είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Το πλήγμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο χαμένο φετινό εισόδημα· επεκτείνεται στο μέλλον, καθώς το έδαφος παραμένει βαλτωμένο, καθιστώντας αδύνατη τη νέα σπορά.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως αν η Πολιτεία δεν επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να ερημώσουν τα ορεινά χωριά. Ήδη για το ζήτημα πραγματοποιούνται επαφές με τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Αδριανό.

Σχεδιασμός 50ετίας απέναντι στην κλιματική κρίση

Κοιτώντας προς την επόμενη ημέρα, η Περιφέρεια στρέφεται στην ουσιαστική θωράκιση. Προβλήματα, όπως αναφέρθηκε, δεν προέκυψαν μόνο στις καμένες από πέρυσι εκτάσεις της Ιεράπετρας, αλλά και σε άλλα σημεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κλιματικής κρίσης. Η Περιφερειακή Ενότητα δηλώνει ετοιμότητα, διαθέτοντας ήδη ώριμες και αδειοδοτημένες μελέτες, περιμένοντας την ταχεία έγκριση των χρηματοδοτήσεων. Με βάση την πλήρη καταγραφή των υδρολογικών δεδομένων της Κρήτης, στοχεύει πλέον σε έναν ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό υποδομών με ορίζοντα πεντηκονταετίας.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής διάνοιξη του οδικού δικτύου και η διαφύλαξη των περιουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, καταλήγοντας: «Στόχος μας είναι η άμεση διεκδίκηση ισχυρών πόρων για να θωρακίσουμε τον τόπο μας με σύγχρονα, ανθεκτικά έργα. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επανέλθει πλήρως η κανονικότητα και η ασφάλεια στην περιοχή μας».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ