Ημέρες προβολών:
- Πέμπτη 22/01
- Παρασκευή 23/01
- Σάββατο 24/01
- Κυριακή 25/01
- Δευτέρα 26/01
- Τετάρτη 28/01
Ο υποψήφιος για Όσκαρ® Timothée Chalamet πρωταγωνιστεί ως ο Marty Mauser — ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης… του παγκόσμιου πινγκ-πονγκ. Η ταινία είναι ένα εκρηκτικό, ταχύρρυθμο coming-of-age έπος γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και ανθρώπινη τρυφερότητα. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες – ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s.
Κατάλληλο για άνω των 17 ετών
Ώρα : 21:00
