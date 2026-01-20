Ο υποψήφιος για Όσκαρ® Timothée Chalamet πρωταγωνιστεί ως ο Marty Mauser — ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης… του παγκόσμιου πινγκ-πονγκ. Η ταινία είναι ένα εκρηκτικό, ταχύρρυθμο coming-of-age έπος γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και ανθρώπινη τρυφερότητα. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες – ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s.

Κατάλληλο για άνω των 17 ετών