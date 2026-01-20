Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού.