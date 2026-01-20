Ημέρες προβολών:
- Πέμπτη 22/01
- Παρασκευή 23/01
- Σάββατο 24/01
- Τετάρτη 28/01
Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού.
Γενική Είσοδος: 5€
Ώρα: 18:00
Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/super-charlie-rex-up/
Κατάλληλο για όλους