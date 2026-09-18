Επαφές στο Ηράκλειο πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επισκέπτεται παραγωγικές επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και δημιουργούν νέες και καλά, όπως σημειώθηκε, αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος συνοδευόταν από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους βουλευτές Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμο Σενετάκη και Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη και τη γγ Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ Στελλίνα Σιαράπη. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως τονίστηκε, υλοποιούνται 95 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση που ξεπερνά τα 140 εκατ. ευρώ.

Κατά την επίσκεψή του στα Πλαστικά Κρήτης στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τη διοίκηση και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της επιχείρησης, την παραγωγική και εξαγωγική της δραστηριότητα, καθώς και για τα επενδυτικά της σχέδια. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα, εξάγει σε 90 χώρες, ενώ διατηρεί θυγατρικές εταιρείες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Γαλλία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία και Κίνα. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο καθεστως της μεταποίησης (Γ’ Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου, για επένδυση συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ που αφορά την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής έγχρωμων Masterbatches, με φορολογική απαλλαγή 4,7 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφτηκε το ξενοδοχείο Mitsis Rinela στη Χερσόνησο. Ανήκει στον όμιλο Mitsis Group που διαθέτει συνολικά 24 ξενοδοχεία και 12 κέντρα Spa και θαλασσοθεραπείας σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας. Έχει υπαχθεί στο αναπτυξιακό καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων». Τον Ιούνιο του 2026 εκδόθηκε απόφαση ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, οριστικοποιώντας το επιλέξιμο κόστος στα 16 εκατ. ευρώ και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Τ. Θεοδωρικάκος «Στηρίζουμε 95 παραγωγικές επενδύσεις σε όλη την Κρήτη με 140 εκατ. ευρώ

«Η Κρήτη είναι ένας μαγευτικός τουριστικός προορισμός και το μεγαλύτερο τμήμα για πολλές χιλιάδες οικογένειες Κρητών προέρχεται από εισοδήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ένα υπέροχο μέρος, που όλοι οι Έλληνες θέλουμε να ερχόμαστε όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όμως, η Κρήτη πρωταγωνιστεί και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνησή μας για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Και αυτό σημαίνει ισχυρότερο ρόλο στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, ισχυρότερο ρόλο στην έρευνα και στην καινοτομία και στα προϊόντα που παράγονται» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε:

«Γι’ αυτό τον λόγο το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει 95 παραγωγικές επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο με προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ που υποστηρίζονται με 140 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και από τις επενδύσεις αυτές, δημιουργούνται πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας που πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την οικονομία και την κοινωνία. Πρότυπο και παράδειγμα της αντίληψής μας για ένα νέο, σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας είναι η πρώτη επιχείρηση που έχω επισκεφτεί, τα Πλαστικά Κρήτης. Ένας πολύ δυναμικός, δημιουργικός και αποτελεσματικός Όμιλος, με τζίρο στην Ελλάδα πάνω από 400 εκατ. ευρώ και πάνω από 1.200 εργαζόμενους. Πρωταγωνιστεί στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στην καινοτομία. Είμαι εντυπωσιασμένος από την δουλειά που γίνεται εδώ, η οποία επίσης υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα φοροαπαλλαγών 4,7 εκατ. Ευρώ που υποστηρίζει τη νέα παραγωγική γραμμή η οποία ενισχύει την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Εξάγει σε 90 χώρες του κόσμου και έχει γραμμές παραγωγής σε χώρες του εξωτερικού, κάνοντας περήφανη την Ελλάδα και προσφέροντας στην εθνική οικονομία. Και κάτι που το θεωρώ σπουδαίο: μια επιχείρηση που δίνει το 5% των κερδών της στους εργαζόμενους, δίνοντας ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που έχει ανάγκη ο τόπος μας για να προχωρήσει με ενότητα μπροστά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε».

Σε ερώτηση για τον Αναπτυξιακό Νόμο και πώς θα αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Οι 95 επενδύσεις που αναφέρθηκα στην Κρήτη είναι εν ενεργεία. Μια από αυτές είναι και η επένδυση που γίνεται εδώ από τα Πλαστικά Κρήτης με τη νέα γραμμή παραγωγής. Από τις 95 επενδύσεις, οι μισές είναι στο χώρο της μεταποίησης στην Κρήτη και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η Κρήτη – και σωστά – είναι υπεραναπτυγμένη στον τουρισμό και θέλουμε να συνεχίσει να έχει και ποσοτικό και ποιοτικό τουρισμό και αυτό είναι μια ισχυρή πηγή εισοδήματος. Αλλά είναι απολύτως αναγκαίο αυτό να συντάσσεται και να ενοποιείται και με τον πρωτογενή τομέα και με σοβαρά αποτελέσματα στην ερευνητική δουλειά που γίνεται. Το απόγευμα θα εγκαινιάσουμε τις νέες υποδομές του ΙΤΕ εδώ στην Κρήτη, ενός τεχνολογικού ινστιτούτου, το οποίο πρωταγωνιστεί στη χώρα χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά το σπουδαίο είναι και η μεγάλη συμβολή στην ελληνική βιομηχανία και αυτή εδώ η επιχείρηση συμβολίζει ό,τι πιο θετικό και πρωτοποριακό θέλουμε για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας».

Για την χθεσινή παρουσίαση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη των αποτελεσμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος τρέχει πλέον με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπήρχαν εποχές που κατέθετε ένας επενδυτή την αίτησή του σήμερα και αυτό αξιολογούνταν ύστερα από 2-3 χρόνια. Αυτά δεν ήταν σοβαρά πράγματα, διότι όσο περνάει ο καιρός, η επένδυση που έχεις ετοιμάσει χάνεται η ουσία της. Δεσμευτήκαμε ότι θα γίνεται σε 90 ημέρες και η δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα. Γι’ αυτό έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Τώρα τρέχουμε νέους κύκλους επενδύσεων όπως είναι οι Μεγάλες Επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως είναι η μεταποίηση και στη συνέχεια έχουμε το ειδικό καθεστώς που αφορά τις παραμεθόριες περιοχές, γιατί θέλουμε οι Έλληνες να μένουν στον τόπο τους και να έχουμε μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους, από την Κρήτη μέχρι την Θράκη, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες. Και άλλα καθεστώτα τα οποία θα στραφούν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μήνυμα είναι αξιοπιστία, ταχύτητα, εμπιστοσύνη στις αγορές, αποτελεσματικότητα σε οικονομικό αποτέλεσμα και θέσεις εργασίας καλύτερα πληρωμένες. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, για να μένουν τα Ελληνόπουλα εδώ, είναι να έχουν δουλειές και να παίρνουν καλύτερους μισθούς».