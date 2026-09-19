Σε κανονικούς ρυθμούς των επίσημων διοργανώσεων της νέας σεζόν 2026-2027 μπαίνει το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο και τις διοργανώσεις της ΕΠΣΛ για την 1η αγωνιστική του κυπέλλου την Κυριακή στις 17.00, το οποίο για δεύτερη φορά γίνεται σε μορφή League Phase, με ενιαία βαθμολογία δηλαδή για τις εννέα (οκτώ καθώς ο ΑΟΣΚ έχει δηλώσει αποχώρηση) ομάδες, οι οποίες χωρισμένες σε τρεις ομίλους με αντιπάλους οι οποίοι προέκυψαν από κριτήρια δυναμικότητας από την περσινή περίοδο, θα δώσει κάθε μια παιχνίδια εντός και εκτός έδρας απέναντι σε δύο ομάδες, για να διεκδικήσουν τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν απευθείας στα ημιτελικά και από την τρίτη μέχρι την έκτη για τα προημιτελικά.

Στην παρούσα φάση και με δύο αναμετρήσεις αυτές Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ και ΟΦΙ-Ίτανος να αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να διεξαχθούν, καθώς αναμένεται το τυπικό κομμάτι της ματαίωσης του αγώνα ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς και την επίσημη αποχώρηση της ομάδας του Κουτσουρά με σχετικό έγγραφο προς την ΕΠΣΛ το οποίο είναι σε αναμονή, παρ’ ότι έχει γίνει γνωστή δημόσια η απόφαση να αποσυρθεί από τις φετινές διοργανώσεις, τα παιχνίδια έχουν περισσότερο χαρακτήρα προετοιμασίας και είναι ευκαιρία για δοκιμές ενόψει των υποχρεώσεων τους για το πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα.

Ρεπό έχουν Αναγέννηση, ΑΟ Βραχασίου, Νίκη Σητείας.