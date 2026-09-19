Με ταχύτητα, δυνατές αναμετρήσεις και μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης άνοιξε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα του AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 – Paddle Europe SUP Championships, στην Πλαζ ΕΟΤ του Αγίου Νικολάου.

Το Sprint 100m, το πιο εκρηκτικό αγώνισμα του προγράμματος, ανέδειξε τους πρώτους Πρωταθλητές Ευρώπης της αγωνιστικής εβδομάδας, σε μία ημέρα γεμάτη ένταση και συναγωνισμό από τις προκριματικές σειρές μέχρι τους απογευματινούς τελικούς.

Συνολικά, 143 αθλητές από 19 χώρες συμμετείχαν στις αγωνιστικές κατηγορίες, με τις μεγαλύτερες αποστολές να προέρχονται από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία για το ευρωπαϊκό SUP. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη διοργάνωση του Paddle Europe SUP Championships, μετά το Szeged το 2024, ενώ το Sprint διεξάγεται πλέον στα 100 μέτρα, με ευρωπαϊκούς τίτλους σε Junior, Open, Masters 40+ και Masters 50+, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Ο άνεμος αποτέλεσε μία ακόμη παράμετρο της ημέρας, δυσκολεύοντας κατά διαστήματα τις εκκινήσεις και απαιτώντας από τους αθλητές απόλυτη συγκέντρωση και έλεγχο της σανίδας.