Αυξημένα, σε σχέση με το μέσο ετήσιο όρο, καταγράφονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Ν. Λασιθίου το τελευταίο δίμηνο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγραφές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν. Λασιθίου, τον Ιούλιο καταγράφηκαν 6 τέτοια περιστατικά, ενώ μέχρι και χθες, μέσα στον Αύγουστο, είχαν καταγραφεί 10 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Φαίνεται ότι στην αύξηση των περιστατικών του Αυγούστου συνέβαλε και το γεγονός της μεγάλης επισκεψιμότητας, που κορυφώνεται στην περιοχή τη χρονική αυτή περίοδο των διακοπών.

Πιο συγκεκριμένα, δύο από τα δέκα περιστατικά του Αυγούστου αφορούν καταγγελίες τουριστών που έκαναν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα στο Λασίθι. Πάντως, όπως σχολίασε η αστυνομική πηγή στην οποία απευθύνθηκε η ΑΝΑΤΟΛΗ, κανένα από τα περιστατικά αυτά δεν ήταν σοβαρό, από πλευράς σωματικών τραυματισμών. Τα περισσότερα αφορούσαν απειλή άσκησης βίας και λιγότερο πρόκληση σωματικής βλάβης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε τρεις περιπτώσεις τα θύματα ήταν άνδρες… Στις δύο εξ αυτών, οι δράστες άσκησης της ενδοοικογενειακής βίας ήταν γυναίκες…

Θλιβερή η κατάσταση στην Κρήτη

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν μια θλιβερή σταθερά στην Κρήτη, με δεκάδες καταγγελίες να σημειώνονται κάθε μήνα.

Μόνο στην πόλη του Ηρακλείου καταγράφηκαν 269 περιστατικά σε έξι μήνες, ενώ σε Ηράκλειο και Χανιά αναλογούν κατά μέσο όρο πάνω από δύο περιστατικά την ημέρα, αποδεικνύοντας ότι ο «εφιάλτης» παραμένει ζωντανός.

Πάνω από 110 επίσημες καταγγελίες καταγράφονται σε ετήσια βάση στην επικράτεια του Ν. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία).

Ποσοστό 75% των θυμάτων αφορά γυναίκες, οι οποίες υφίστανται σωματική, ψυχολογική ή οικονομική βία κυρίως από νυν ή πρώην συζύγους και συντρόφους.

Περίπου 15% των περιστατικών αφορά καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας με θύματα άνδρες – κυρίως ηλικιωμένους γονείς από τα παιδιά τους ή περιπτώσεις έντονων αδελφικών διενέξεων.

Αναζητώντας τους παράγοντες έξαρσης του φαινομένου, από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περισσότερες δικογραφίες που σχηματίζονται, αυτοί συνδέονται άμεσα με την κατάχρηση αλκοόλ, την οικονομική πίεση, αλλά και με περιστατικά που εκδηλώνονται κατά την έντονη τουριστική περίοδο.

Περισσότερες συλλήψεις

Αύξηση άνω του 40% στις συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, λόγω της άμεσης κινητοποίησης των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Ο φόβος του στιγματισμού

Υπάρχει, όμως και μια «σκοτεινή» παράμετρος των υποθέσεων, δεδομένου ότι στις πιο κλειστές αγροτικές κοινωνίες του νομού (π.χ. ορεινά χωριά ή απομονωμένες περιοχές), ο φόβος του κοινωνικού στίγματος αποτρέπει πολλά θύματα από το να προσφύγουν στην Αστυνομία ή σε Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Η εικόνα των αριθμών

1.103 συνολικά περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2025), αριθμός-ρεκόρ που συνεχίζει να τροφοδοτεί με αυξητικούς ρυθμούς την τρέχουσα χρονιά.

Το ηλικιακό φάσμα 25–45 ετών συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συχνότητα θυμάτων, ακολουθούμενο από την ομάδα 45–60 ετών.

Παρατηρείται, πανελλαδικά και τοπικά, αύξηση καταγγελιών παιδικής κακοποίησης και ανηλίκων, με τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης να σημαίνουν συναγερμό.

Κοινωνικά αντανακλαστικά

Το φαινόμενο δεν γνωρίζει γεωγραφικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς.

Η αυξημένη τάση καταγγελιών δεν οφείλεται μόνο στην έξαρση της βίας, αλλά και στο γεγονός ότι τα θύματα σπάνε πλέον τη σιωπή τους.

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι δράσεις ενημέρωσης και τα εξειδικευμένα προγράμματα (όπως η διαχείριση θυτών από κοινωνικούς φορείς της Κρήτης) που επιχειρούν να παρέμβουν θεραπευτικά και προληπτικά. Οι Δήμοι και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενθαρρύνουν την ανάγκη συνεργασίας όλων των δομών.

Το τηλέφωνο 15900 είναι η γραμμή που διατίθεται για καταγγελία ή αναζήτηση βοήθειας από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ