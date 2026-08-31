Τον Σεπτέμβριο ο ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ διοργανώνει για τα μέλη του τετραήμερη εξόρμηση στο νησί της Γαύδου.

“Θα περπατήσουμε σε ακρογιαλιές και σε καλά διατηρημένα μονοπάτια, θα περιπλανηθούμε στην πευκόφυτη ενδοχώρα και θα επισκεφθούμε κάποια από τα σημεία-σύμβολα του νησιού όπως ο Φάρος και η περίφημη καρέκλα στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Αναχώρηση από Χώρα Σφακίων το πρωί της Πέμπτης 17/09 και επιστροφή από Γαύδο την Κυριακή 20/09.

Αρχηγός: Παπουτσάκης Αντώνης

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