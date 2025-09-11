Με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου επέστρεψαν σε έναν ανανεωμένο σχολικό χώρο, χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η διευθύντρια κ.Ελένη Ανδρουλάκη τόνισε ότι η ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος δείχνει σεβασμό προς τα παιδιά και τη μόρφωσή τους. Ανέφερε έργα που ήδη υλοποιήθηκαν στο σχολείο, όπως η σχολική βιβλιοθήκη, ο σταθμός πρώτων βοηθειών και οι πρόσφατες ανακαινίσεις ενώ ευχαρίστησε όσους βοήθησαν.

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο πατέρας Νεκτάριος και δεν παρέλειψαν να ευχηθούν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή και δημιουργική χρονιά. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία του σχολείου αναφέροντας ότι λειτουργεί σαν προέκταση της οικογένειας για τα παιδιά, ενώ ο ιερέας μίλησε για φώτιση, υγεία και πρόοδο.

Από την πλευρά των γονέων, η κ. Άννα Χανιωτάκη εξήρε τη διευθύντρια για την προσωπική της προσπάθεια όλο το καλοκαίρι και στην επίβλεψη των εργασιών τόνισε τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του σχολείου και κάλεσε τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του συλλόγου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.