«Ω αμάραντο πέλαγο, τί ψιθυρίζεις πες μου!» (Οδυσσέας Ελύτης, «Σώμα του καλοκαιριού»)

Στο ακρωτήρι της Κερά Καλής, μεταξύ Κιτροπλατείας και Μαρίνας, ανακάλυψα και φέτος το φυτό αμάραντος (Λιμώνιο το δαντελωτό ή κολπωτό, Limoniumsinuatum). Δυστυχώς φέτος τα φυτά αμάραντος που είδα, ήταν πολύ λιγότερα. Ίσως φταίει ο βαρύς, όχι απαραίτητος, «καθαρισμός» της βλάστησης, που έγινε πέρυσι. Πάρα πολλούς αμάραντους θα δούμε στο παραλιακό μέτωπο της Μιλάτου. Στο βιβλίο «Αγριολούλουδα της Κρήτης» (Β. Παπιομύτογλου), ο σχετικός χάρτης για την παρουσία του φυτού στην Κρήτη, το εμφανίζει σε όλους τους νομούς της, πλην του νομού Λασιθίου!

Ο αμάραντος είναι αειθαλές φυτό που αναπτύσσεται, κατά κανόνα, κοντά στην θάλασσα και σε παραλίες. Είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά στον κόσμο. Το όνομα αμάραντος οφείλεται στο γεγονός ότι τα άνθη του φυτού διατηρούν το χρώμα και το σχήμα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και αφού κοπούν. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε αποξηραμένες συνθέσεις.

Το όνομα του γένους (Limonium) προέρχεται από την ελληνική λέξη λειμών = λιβάδι, ενώ το επίθετο sinuatum = με δαντελωτή άκρη, αναφέρεται στην όψη που έχουν τα σέπαλα. Η κοινή ονομασία στην αγγλική γλώσσα sea lavender, (λεβάντα της θάλασσας) γιατί το φυτό έχει όμορφο μωβ χρώμα, που είναι όμοιο με της λεβάντας. Έντονη είναι η παρουσία του στα Κύθηρα και στη Σκύρο, αλλά και σε άλλα νησιά της Ελλάδας.

ΛΕΩΝ. Κ.