Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας του Δήμου, στον χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου στην Αμμούδα, μια ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη δράση, με τη μορφή σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε γονείς και στο προσωπικό όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίου Νικολάου και είχε ως στόχο την εκπαίδευση και την ενίσχυση της ετοιμότητας όλων στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που αφορούν βρέφη και παιδιά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ενότητες Βασικής Υποστήριξης Ζωής σε βρέφη και παιδιά, τη σωστή χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, καθώς και την αντιμετώπιση συχνών επειγόντων καταστάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στην αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα, αποκτώντας πολύτιμες δεξιότητες μέσα από βιωματική εκπαίδευση.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν η Παιδίατρος – Εντατικολόγος κ. Έφη Ταβλαδάκη και ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Τραυματιολόγος κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης, οι οποίοι με επιστημονική γνώση και εμπειρία καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες και απάντησαν σε καίρια ερωτήματα.

Η δράση αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων και προσωπικού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προστασία της παιδικής ζωής.