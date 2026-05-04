Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ελλάδα συνιστά ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής σημασίας, τόσο για την Εκκλησία όσο και για την ελληνική πολιτεία. Η επίσκεψή του κορυφώνεται με την ομιλία του στην Βουλή των Ελλήνων, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την Τρίτη 5 Μαϊου στις 13.00, επαναφέροντας έναν θεσμό διαλόγου που είχε να πραγματοποιηθεί από το 1999.

Η επιλογή της Βουλής ως βήμα παρέμβασης αναδεικνύει τον ευρύτερο ρόλο του Πατριάρχη ως πνευματικού ηγέτη με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος δεν περιορίζεται στα στενά εκκλησιαστικά όρια, αλλά παρεμβαίνει με λόγο ουσίας σε ζητήματα που αφορούν την ειρήνη, την ενότητα των λαών και τις σύγχρονες προκλήσεις της ανθρωπότητας.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, υποδέχθηκε τον Πατριάρχη με αισθήματα «βαθύτατου σεβασμού και ειλικρινούς χαράς». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, “η έλευσή του αποτελεί ευλογία και πηγή έμπνευσης για όλους μας, καθώς ενσαρκώνει το ήθος της διακονίας, της ειρήνης και της ενότητας. Στο πρόσωπό του βλέπουμε και το έργο που επιτελεί προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια — ένα έργο που τιμά το σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι σαφές ότι το Πατριαρχείο, αλλά και η Ορθοδοξία συνολικά, βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι όταν ανέλαβε αυτή τη μεγάλη ιστορική ευθύνη”.