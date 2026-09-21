Είσαι 18 χρονών και μένεις σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Erasmus+; Ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ευρώπη!

Αιτήσεις ηλεκτρονικά

Ο επόμενος γύρος αιτήσεων έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026 (έναρξη και λήξη στις 12:00:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).

Για να μπορείς να υποβάλεις αίτηση, πρέπει:

να έχεις γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2008, , να συμπληρώσεις τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή δελτίου διαμονής στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, να είσαι πολίτης ή να διαμένεις σε ένα από τα παρακάτω: κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της· υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ή τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία. να συμφωνήσεις με την υπεύθυνη δήλωση της φόρμας αίτησης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβεις μέρος σε ένα κουίζ (εκτός εάν υποβάλεις αίτηση ως μέλος ομάδας). Εάν τα καταφέρεις, μπορείς να ταξιδέψεις έως και 7 ημέρες μέσα σε διάστημα ενός μήνα το πολύ κατά τη διάρκεια της εγκεκριμένης περιόδου ταξιδιού από την 1η Μαρτίου 2027 έως τις 31 Μαΐου 2028. .



Έχε υπόψη σου ότι αν έχεις αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που δυσκολεύει το ταξίδι σου, θα σου εξασφαλίσουμε βοήθεια και στήριξη που θα σου δώσουν τη δυνατότητα να λάβεις μέρος στο DiscoverEU

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εδώ

https://europa.eu/youth/discovereu_el

Μπορώ να ταξιδέψω με φίλους και φίλες;

Ναι, μπορείς! Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Μπορείς να ταξιδέψεις μόνος σου ή σε ομάδα με έως και 4 φίλους και φίλες σου, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτοί/-ές πληρούν τους προαναφερθέντες όρους. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι φίλοι και οι φίλες σου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό της αίτησής σου για να υποβάλουν τη δική τους αίτηση.

Μπορείς μάλιστα να συνδυάσεις τα σχέδια του ταξιδιού σου με τα αντίστοιχα άλλων ταξιδιωτών του DiscoverEU. Η κατάλληλη πλατφόρμα γι’ αυτό είναι η ομάδα του DiscoverEU στο Facebook. Γίνε τώρα μέλος της ομάδας για να συνομιλείς με άλλους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες.

Όταν επιλεγείς, οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ θα σε βοηθήσουν να διασυνδεθείς και να μάθεις μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων πριν από την αναχώρηση και συναντήσεων με άλλους ταξιδιώτες.

Ανταλλαγή εμπειριών

Τα άτομα που συμμετέχουν γίνονται αυτόματα πρεσβευτές και πρέσβειρες του DiscoverEU. Εφόσον θα είσαι πρεσβευτής/πρέσβειρα, θα σου ζητήσουμε να μοιραστείς τις ταξιδιωτικές σου εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του DiscoverEU. Αν θέλεις, μπορείς μάλιστα να κάνεις και μια παρουσίαση στο σχολείο σου ή στην τοπική σου κοινότητα.

Τι είναι το DiscoverEU

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσα από μαθησιακές εμπειρίες. Ταξιδεύοντας κυρίως σιδηροδρομικώς (αν και προβλέπονται εξαιρέσεις για να διευκολύνεται η συμμετοχή και όσων ζουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές) θα ανακαλύψεις τα εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης και την ποικιλία των πόλεων και των χωριών της. Μπορείς να λάβεις μέρος στους δύο γύρους υποβολής αιτήσεων που ανοίγουν κάθε χρόνο. Στους αιτούντες που γίνονται δεκτοί χορηγείται ταξιδιωτικό πάσο.