Το MOSS Holistic Medicines – The Spa γιορτάζει με μεγάλη χαρά τα πρώτα του γενέθλια και συμπληρώνει έναν χρόνο λειτουργίας. Ένας χρόνος γεμάτος μοναδικές στιγμές, βαθιά χαλάρωση, αναζωογόνηση και ευεξία, αφιερωμένος αποκλειστικά στη φροντίδα του σώματος και του πνεύματος.

Η ομάδα του spa επιθυμεί να εκφράσει τις πιο θερμές ευχαριστίες της σε όλους για την αμέριστη εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτό το ξεκίνημα. Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή επέτειο, σας προσκαλεί θερμά να γιορτάσετε μαζί τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 το απόγευμα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο τους.

Ελάτε να μοιραστούμε χαμόγελα, ευχές και να γιορτάσουμε ομαλά αυτό το ορόσημο, κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο και καλωσορίζοντας νέες στιγμές ηρεμίας και ισορροπίας.

Σας περιμένουμε όλους εκεί για να γιορτάσουμε μαζί αυτόν τον πρώτο υπέροχο χρόνο!