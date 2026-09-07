Σειρά αποφάσεων που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες, ψηφιακές δράσεις, αθλητικές διοργανώσεις αλλά και ζητήματα καθημερινότητας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνεται και η παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών στην πόλη Αγίου Νικολάου», μετά την έγκρισή της από τη Διεύθυνση Μελετών στις 14/8.

Αντικείμενό της ήταν η διερεύνηση και η πρόταση παρεμβάσεων για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη. Σύμφωνα με τον φάκελο της μελέτης, η αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες επιβαρύνει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και δημιουργεί προβλήματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής συμφόρησης, στάθμευσης και προσβασιμότητας. Βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση εναλλακτικών κυκλοφοριακών σεναρίων και ρυθμίσεων, ώστε να βελτιωθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, με ειδική πρόβλεψη και για τα άτομα με αναπηρία.

Η μελέτη περιλάμβανε τέσσερις βασικές ενότητες: την παρακολούθηση της εποχικής πεζοδρόμησης του κέντρου και την αποτίμηση των επιπτώσεών της, ολοκληρωμένη μελέτη στάθμευσης, παρεμβάσεις στην περιοχή μεταξύ της παραλιακής οδού Στυλιανού Κουνδούρου και της οδού Παλαιολόγου και ευρύτερα σενάρια κυκλοφοριακής οργάνωσης, όπως μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, βελτιώσεις δρόμων και παρεμβάσεις προσβασιμότητας.

Η μελέτη είχε ανατεθεί στον μελετητή Δημοσθένη Παύλου. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανερχόταν σε 25.098,06 ευρώ, με ΦΠΑ 6.023,53 ευρώ και συνολική δαπάνη 31.121,59 ευρώ, από ίδιους πόρους του Δήμου.