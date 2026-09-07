Σειρά αποφάσεων που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες, ψηφιακές δράσεις, αθλητικές διοργανώσεις αλλά και ζητήματα καθημερινότητας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την αποδοχή του φακέλου δημόσιας σύμβασης για την «Εκπόνηση στατικών μελετών σε κτίρια αρμοδιότητας Δήμου ΔΕ Αγίου Νικολάου», συνολικής δαπάνης 37.080,72 ευρώ με ΦΠΑ. Η μελέτη αφορά ειδικότερα τη στατική ενίσχυση του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Λασιθίου, ιδιοκτησίας του Δήμου, με σκοπό τη συντήρηση και χρήση του.

Νέος αθλητικός χώρος

Για το έργο «Διαμόρφωση ΚΧ 3641 για την κατασκευή αθλητικού χώρου στην πόλη Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο «Εμμανουήλ Μπενετάκης Πολ. Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.».

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές, με τη συγκεκριμένη να παρουσιάζει μέση έκπτωση 22,44%. Η συνολική δαπάνη της προσφοράς ανέρχεται σε 77.562,12 ευρώ με ΦΠΑ.

ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Για τη διαμόρφωση του υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στα Φλαμουριανά σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ, προϋπολογισμού 295.000 ευρώ, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.

Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υποβλήθηκαν πέντε προσφορές και η εταιρεία αναδείχθηκε με βάση την πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 19,01%. Η συνολική προσφορά ανέρχεται σε 238.907,37 ευρώ με ΦΠΑ.

Τοιχίο αντιστήριξης στα Χαβάνια

Εγκρίθηκε επίσης η ανάθεση του έργου «Τοιχείο αντιστήριξης πρανών στα Χαβάνια Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ, στον Αντώνη Νίχλο.

Η διαδικασία έγινε με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατατέθηκαν δύο προσφορές. Η χαμηλότερη ήταν του Αντώνη Νίχλου, με μέση έκπτωση 1% και συνολική δαπάνη 89.100 ευρώ με ΦΠΑ.

Δωρεάν πάρκινγκ στις Λίμνες

Τέλος, εγκρίθηκαν οι όροι της μειοδοτικής δημοπρασίας για δωρεάν δημοτικό χώρο στάθμευσης στις Λίμνες. Το ακίνητο πρέπει να είναι αδόμητο, εντός του οικισμού, περίπου 600 τ.μ., με πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα ασφαλούς εισόδου και εξόδου οχημάτων. Η μίσθωση θα είναι εξαετής, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις, αφού πρώτα ελεγχθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων.