Με απόλυτη επιτυχία και με τη συμμετοχή πολυάριθμων παιδιών συνεχίζεται μέχρι το τέλος Αυγούστου το «Summer Camp» του Δήμου Αγίου Νικολάου το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας που έχει μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό πυρήνα καλοκαιρινής απασχόλησης.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι μικροί μας δημότες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτήσουν πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες και πάνω απ’ όλα να κάνουν νέους φίλους περνώντας ένα όμορφο και ποιοτικό καλοκαίρι.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ευχαριστώντας όσους στηρίζουν τη δράση αυτή το φετινό καλοκαίρι ανέφερε : ««Το Summer Camp του Δήμου μας δεν είναι απλώς μια δημιουργική διέξοδος για τους εργαζόμενους γονείς, αλλά μια δράση που προσφέρει στα παιδιά μας το καλοκαίρι που τους αξίζει. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε το σχολείο να γεμίζει με παιδικές φωνές, ενέργεια και δημιουργικότητα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Μαρία Γάλλου, την προϊσταμένη του τμήματος Παιδικής Φροντίδας του δήμου μας, τους συνεργάτες της και τους εποχικά εργαζόμενους που φροντίζουν καθημερινά για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία των παιδιών, τους συμπολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς που αγκάλιασαν εθελοντικά αυτή την προσπάθεια. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι τα χαμόγελα των μικρών μας δημοτών».

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στις δράσεις του μήνα Ιουλίου, προσφέροντας στα παιδιά γνώσεις, ερεθίσματα και αξέχαστες αναμνήσεις:

Τη Σχολή Οδηγών Στεφανάκη και το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου για την εξαιρετική δράση και την ενημέρωση των παιδιών στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Τον κ. Μιχάλη Λεμονή, για τη βιωματική παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος boccia, καθώς και για την ευγενική και σημαντική δωρεά σετ με εξειδικευμένες μπάλες του αθλήματος.

Τον κ. Θανάση Ταμιωλάκη, για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών και τη μύηση των παιδιών στην πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Τις εμψυχώτριες-νηπιαγωγούς κ. Μαρία Μασσάρου και κ. Μιράντα Συλλιγάρδου, για το γεμάτο φαντασία και δημιουργικότητα θεατρικό παιχνίδι που οργάνωσαν.

Την ομάδα ξιφασκίας και τον προπονητή της κ. Μιχάλη Χαριστάκη, για τη μοναδική εμπειρία γνωριμίας των παιδιών με το ευγενές άθλημα της ξιφασκίας.

Τον Πρόεδρο του ΑΟΑΝ κ. Μανώλη Μακράκη, καθώς και τους προπονητές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου κ. Αντώνη Γιαννακάκη και κ. Γιάννη Καρναβιά, για την εξαιρετική τους παρουσία, την καθοδήγηση και τη συμμετοχή τους.

Τον κ. Δημήτρη Κοκκίνη, για την ξεχωριστή και διασκεδαστική βιωματική εμπειρία παρασκευής παραδοσιακού ψωμιού μαζί με τα παιδιά.

Τον εφημέριο και Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας, π. Βασίλειο Περουλάκη, για την όμορφη γνωριμία των παιδιών με τον κόσμο της βυζαντινής μουσικής.

Τον δημοσιογράφο κ. Θάνο Κορομπύλια και τον ραδιοφωνικό σταθμό 104,4, για την ξενάγηση και τη γνωριμία των παιδιών με τον μαγικό κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Παράλληλα, εκφράζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλο το εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται καθημερινά με υπευθυνότητα για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του Summer Camp.

Η καρδιά του Summer Camp χτυπά δυνατά χάρη στην προσφορά των ανθρώπων του τόπου μας.

Το Summer Camp του Δήμου Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, προσφέροντας στα παιδιά δημιουργική απασχόληση, παιχνίδι, νέες εμπειρίες και πολλές ακόμη όμορφες δράσεις!