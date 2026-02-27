Συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί έρευνα στην οικία 42χρονου σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικόλαου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της οικίας να καλλιεργούνται επιμελώς -11- δενδρύλλια κάνναβης με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Επίσης κατασχέθηκαν -30,7- γραμμάρια κάνναβης, έλαιο κάνναβης και μικροποσότητα παραισθησιογόνων μανιταριών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.