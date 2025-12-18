Ξεκινά δυναμικά το Μικρό Φεστιβάλ με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα Ηρώ, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ..



Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, με το ευρύ ρεπερτόριό της που συνδυάζει ποπ, έντεχνα και λαϊκά στοιχεία, διαθέτει δυνατή σκηνική παρουσία, προσωπικό ήχο, αναγνωρίσιμη φωνή και ιδιαίτερη ερμηνευτική ευαισθησία.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά έχει διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.



Προπώληση εισιτηρίων

● Γενική Είσοδος: 15€

● Μαθητικό / Φοιτητικό: 12€

(Οι θέσεις για την παράσταση θα είναι αριθμημένες)

από 12/12/2025 στο Ωδείο Τέχνης Κρήτης

Ώρες λειτουργίας:

● Καθημερινές: 16:00 – 20:00

● Σάββατο: 09:00 – 13:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 25690