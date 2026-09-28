Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Όμιλος ΔΕΗ, την διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας σε σχολικές μονάδες στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια στην Κρήτη.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ., εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν κινδύνους, να μετακινούνται με ασφάλεια ως πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες, αλλά με τα γνωστά πατίνια, υιοθετώντας υπεύθυνη και ασφαλή οδική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε, το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτέμβριου, με μία ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια, στο χώρο της Λίμνης. Μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν εκπαιδευτικά εργαλεία και προσομοιωτές του Ι.Ο.ΑΣ., με τα οποία αναδεικνύονται με ασφαλή και βιωματικό τρόπο οι κίνδυνοι που συνδέονται με επικίνδυνες συμπεριφορές κατά την οδήγηση και τη μετακίνηση.

Τρεις βιωματικές δράσεις…

Στο χώρο της Λίμνης, οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν, αλλά και να λάβουν μέρος σε τρεις διαφορετικές δράσεις που είχαν σχέση με την ασφαλή οδήγηση:

Προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου : Ένα συμβατικό αυτοκίνητο ήταν κατάλληλα τροποποιημένο ώστε να μπορεί να περιστρέφεται κατά 360 μοίρες γύρω από τον άξονά του. Αν και η ταχύτητα περιστροφής είναι χαμηλή, οι επιβαίνοντες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα χρήσης της ζώνης ασφαλείας.

: Ένα συμβατικό αυτοκίνητο ήταν κατάλληλα τροποποιημένο ώστε να μπορεί να περιστρέφεται κατά 360 μοίρες γύρω από τον άξονά του. Αν και η ταχύτητα περιστροφής είναι χαμηλή, οι επιβαίνοντες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα χρήσης της ζώνης ασφαλείας. Γυαλιά προσομοίωσης μέθης : Αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο του εκπαιδευόμενου, όπως όταν βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, σε διαφορετικά επίπεδα. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει απλές διαδικασίες φορώντας τα γυαλιά, π.χ. να περπατήσει σε ευθεία και ανάμεσα σε εμπόδια.

: Αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο του εκπαιδευόμενου, όπως όταν βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, σε διαφορετικά επίπεδα. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει απλές διαδικασίες φορώντας τα γυαλιά, π.χ. να περπατήσει σε ευθεία και ανάμεσα σε εμπόδια. Ζώνη ασφαλείας: Προσομοιώνει μια μετωπική σύγκρουση με χαμηλή ταχύτητα. Αποτελείται από ένα τυπικό κάθισμα αυτοκινήτου που κινείται με τη βοήθεια της βαρύτητας σε μια κεκλιμένη ράμπα. Γίνεται κατανοητή η χρήση της ζώνης ασφαλείας ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες (π.χ. εντός αστικών περιοχών).

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας