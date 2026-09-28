Την Κυριακή Α΄ Λουκά, 27 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο από πιστούς Ιερό Ενοριακό Ναό Παναγίας Ελεούσας πόλεως Ιεράπετρας.

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος με απλό λόγο και γλαφυρό τρόπο και μίλησε για τα μηνύματα της Ευαγγελικής περικοπής της θαυμαστής αλιείας στη λίμνη Γεννησαρέτ, όπου ο Κύριός μας Ι. Χριστός είπε στον Σίμωνα και μετέπειτα Απόστολο Πέτρο να πάει στα βαθιά και να ρίξει τα δίχτυα για ψάρεμα, με αποτέλεσμα και τα δύο ψαροκάικα να γεμίσουν από ψάρια σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν, οπότε ο Ιησούς του είπε να μη φοβάται, καθώς από τώρα θα ψαρεύει ανθρώπους.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε δύο μεγάλες αλήθειες της Ευαγγελικής περικοπής, πρώτον ότι ο Κύριος μας Ι. Χριστός είναι παντογνώστης και δεύτερον ότι και εμείς θα πρέπει να υπακούμε τον λόγο του Θεού και να ανταποκρινόμαστε στο θέλημά Του σύμφωνα με την απάντηση του Απ. Πέτρου «επί το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον».

Επίσης αναφερόμενος στο κάλεσμα του Απ. Πέτρου στο αποστολικό έργο, μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Θεανθρώπου να γίνουν «αλιείς ψυχών», τόνισε ότι και οι τρεις παράτησαν αμέσως τα πλοία τους και τον ακολούθησαν με απόλυτη εμπιστοσύνη, διδασκοντάς μας ότι και εμείς οφείλουμε να εγκαταλείπουμε τον δικό μας θέλημα και την φιλαυτία μας, και με απλότητα καρδιάς και απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του να τον ακολουθούμε, όπως έκαναν όλοι οι άγιοι.

Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Νικολάου Μίγγα και το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Ευαγγελίας Μπαλοθιάρη-Σκλάβου και του μακαριστού Δημητρίου Μπουρινάκη.

Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμ. πρωτ. Μιχαήλ Ξυδιανός, συνταξιούχος Εφημέριος της Ενορίας, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος του ναού, και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί.