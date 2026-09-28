Τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα επισκέφτηκε η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά και παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά

Στη συζήτηση που είχαμε μαζί της η κ. Βαρελά τοποθετήθηκε στο θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη λειτουργία και της ΑΣΤΕΚ αλλά στους παράγοντες που συντελούν στην έλλειψη προσωπικού από τον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό τομέα.

Οι ελλείψεις προσωπικού

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του κλάδου, επισημάναμε στην πρόεδρο του ΕΟΤ και ρωτήσαμε, ποιες συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η κ. Βαρελά απάντησε: Το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε ολη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολύτιμα στελέχη του τουριστικού κλάδου με μεγάλη εμπειρία ανακάλυψαν ότι μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να ζουν τις οικογένειές τους χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνες υψηλής έντασης, όπως απαιτεί ο Τουρισμός. Απώλειες προσωπικού υπήρξαν στους κλάδους φιλοξενίας, εστίασης και στα αεροδρόμια. Νέοι δεν εισέρχονται στον κλάδο γιατί προφανώς προτιμούν άλλα επαγγέλματα. Θεωρώ ότι όσοι τελειώνουν τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων απορροφώνται άμεσα από την αγορά. Ακόμη και παιδιά από το εξωτερικό. Αξίζει να γίνει μια έρευνα γιατί οι νέοι της Ελλάδας δεν θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα από τους πιο ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ΑΣΤΕΚ

Ζητήσαμε την άποψη της Προέδρου του ΕΟΤ, για το γεγονός ότι αν και η ΑΣΤΕΚ κλείνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα τα αιτήματα που επί δεκαετίες προβάλλονται – στέγαση της Σχολής, στελέχωση, στήριξη των σπουδαστών στα θέματα στέγασης και σίτισης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη «αιμορραγία» σπουδαστών.

«Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, γιατί το κόστος σπουδών για ένα παιδί μακριά από το σπίτι του είναι πολλές φορές απαγορευτικό. Το κάθε υπουργείο λειτουργεί με τις αρμοδιότητες που έχει. Γίνονται προσπάθειες και λύνονται προβλήματα. Εχει ανακοινωθεί πρόσληψη προσωπικού, για περισσότερους καθηγητές φέτος να καλυφθούν οι ανάγκες. Όμως δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν εξαρτώνται όλα από το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί υπάρχουν και άλλοι εταίροι σε αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόθεση να επιλυθεί και το θέμα της στέγασης και να επιλυθούν και τα άλλα ζητήματα», μας ειπε.

Οσον αφορά την υλοποίηση του μνημονίου επίλυσης του στεγαστικού της ΑΣΤΕΚ, που υπέγραψε πρόσφατα η Υπουργός Τουρισμού, η κ. Βαρελά είπε ότι το υπουργείο έχει στόχευση για την επίλυση των θεμάτων των σχολών που εποπτεύει και συντάχθηκε με την δική μας ευχή να υλοποιηθεί το μνημόνιο που υπεγράφη με το Δήμο Αγίου Νικολάου, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγική κίνηση, η οποία δεν είχε γίνει στο παρελθόν», τονίζοντας ότι για να υπογραφεί ένα τέτοιο μνημόνιο έχει γίνει σοβαρή προεργασία από τους εμπλεκόμενους.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ