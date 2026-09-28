Νέα στοιχεία και κρίσιμα ερωτήματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των όσων προηγήθηκαν της διακομιδής του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, καταγράφοντας τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη του γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ, η νεαρή γυναίκα ακουγόταν έντονα φορτισμένη, σαν να έκλαιγε, βρισκόμενη σε κατάσταση σοκ.

Το χρονικό της τηλεφωνικής επικοινωνίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αμέσως μετά την κυκλοφορία των πρώτων πληροφοριών για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, η δημοσιογραφική ομάδα εντόπισε το συγκεκριμένο ιατρείο όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα.

Ο δημοσιογράφος του MEGA Δημήτρης Σακκάς, στην προσπάθειά του να διασταυρώσει την είδηση εκείνο το απόγευμα της Τετάρτης, κάλεσε σε μία από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του γιατρού. Το τηλέφωνο χτύπησε μέσα στο ιατρείο και στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε η κόρη του.

Επιβεβαιώνει ότι “είμαι πράγματι εγώ και είμαι η κόρη του συγκεκριμένου γιατρού”.

Της λένε οι δημοσιογράφοι: Έχει έρθει στα αυτιά μας μια είδηση. Μπορείς να μας πεις τι έχει συμβεί, να μην πούμε κάτι λάθος;

Το κορίτσι απαντάει ότι “δεν μπορώ να σας πω τίποτα, συγγνώμη”.

Το συγκλονιστικό είναι ότι η κοπέλα ακούγεται σαν να κλαίει και φαίνεται να έχει σοκαριστεί.

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σακκάς λοιπόν, ψάχνοντας να διασταυρώσει την είδηση εκείνο το απόγευμα της Τετάρτης, τηλεφωνεί σε ένα κινητό που είναι ένα από τα αρκετά κινητά που είναι στο όνομα του γιατρού. Το κινητό είναι μέσα στο ιατρείο, εκεί όπου είναι η κοπέλα που το σηκώνει.

Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για την παραλαβή του Μαζωνάκη το έχει κάνει σύμφωνα με τη νοσηλεύτρια η κόρη του γιατρού. Δεν μίλησε η κόρη του γιατρού. Ο γιατρός μίλησε. Έκανε το τηλεφώνημα.

Συνεπώς, εάν έκανε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ και έδωσε το τηλέφωνο στο γιατρό, σημαίνει ότι αυτό το κορίτσι ήταν πάνω από τον Μαζωνάκη, νεκρό.

Το ηχητικό λίγο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

-Καλησπέρα. Είστε η κυρία […] σωστά;

-Είμαι η ίδια.

-Μάθαμε για ένα περιστατικό τώρα και επειδή είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός, είμαι δημοσιογράφος από το MEGA. Θέλω τη βοήθειά σας.

-Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι. Με συγχωρείτε.

-Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς καταλαβαίνετε τη θέση μας. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος σας και έχουμε δει

– Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι. Ναι.

-Είστε η κόρη του κυρίου [ … ] σωστά; Ναι, σωστά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στον χώρο δεν υπήρχε ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, με αναφορές για απουσία λειτουργικού απινιδωτή, οξυγόνου και συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκονται και οι χειρισμοί που έγιναν κατά την προσπάθεια ανάνηψης, καθώς υπάρχουν αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ΚΑΡΠΑ.

Κάλεσε η κόρη, μίλησε ο γιατρός – Τι είπε η 28χρονη γραμματέας

Η νοσηλεύτρια λοιπόν καταθέτει ότι το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ το κάνει η κόρη του γιατρού, η οποία είναι παρούσα στο ιατρείο και μάλιστα είναι στο ιατρείο μαζί με κάποιο φίλο της, και όταν απάντησε το ΕΚΑΒ το έδωσε στον πατέρα της, τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό.

Η 28χρονη γραμματέας ανέφερε: «Όταν είδα τον Μαζωνάκη ήταν άσπρος. Όταν έφυγαν οι διασώστες, οι γιατροί μου είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς. Εγώ δεν καθάρισα κάτι. Δεν καθαρίζω εγώ. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα ραντεβού. Δεν ξέρω πότε αγοράστηκε το πρώτο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Το δεύτερο αγοράστηκε το 2026. Όταν είχαν έρθει πέρυσι για έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν μου είχαν πει για το μηχάνημα οι γιατροί. Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της και μόλις τον σήκωσαν από το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός».