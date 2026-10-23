Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Φωτεινή Περακάκη ξεδίπλωσε μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ τις σκέψεις της για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Ιεράπετρα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο στολισμός της Ιεράπετρας φέτος θα βασιστεί στο Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι, ενώ στόχος είναι η δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου χωριού. Η σκέψη είναι να δημιουργηθεί σε κάποιο χωριό κοντά στην πόλη ώστε οι επισκέπτες να βρίσκουν αφορμή για να επισκεφθούν και άλλα μέρη πέραν της πόλης της Ιεράπετρας. Θα λαμβάνουν χώρα καθημερινά παιδικές δράσεις, ενώ φέτος θα υπάρχει και καρουζέλ, το οποίο αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά. Σε ένα σπιτάκι θα πραγματοποιούνται δράσεις για παιδιά. Και φέτος θα στηθεί το χαρακτηριστικό ιγκλού, στο οποίο θα μπορούν τα παιδιά να γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Φέτος όμως θα το εξελίξουν. Ο Άγιος Βασίλης θα απαντήσει στα γράμματα των παιδιών- μια προσθήκη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που σίγουρα θα εντυπωσιάσει τις αθώες παιδικές ψυχές.

Πολύτιμοι οι εθελοντές

Οι εθελοντές – «τα μικρά ξωτικά» όπως ονομάζονται – θα φτιάξουν καινούρια χριστουγεννιάτικα στολίδια, με θεματολογία χριστουγεννιάτικου παραμυθιού. Πιθανότατα αρχές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει η προετοιμασία.

Η Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η βοήθεια των εθελοντών είναι πολύτιμη και πως όλοι οι εθελοντές ανυπομονούν να βοηθήσουν, βρίσκονται δίπλα στο Τμήμα Πολιτισμού και είναι πάντοτε πρόθυμοι να προσφέρουν. Η προσπάθεια και το έργο που καταβάλουν αντανακλάται σε όλη την Ιεράπετρα και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως τόνισε.

Περιγράφοντας η κ. Περακάκη τον ενθουσιασμό των εθελοντών ενημέρωσε πως έχουν μια ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 εθελοντές, που έχουν ήδη ξεκινήσει τις ερωτήσεις αναφορικά με το πότε θα συναντηθούν και για τα στολίδια που θα μπορούσαν να φτιάξουν φέτος. Την χαροποιεί ιδιαίτερα που όλοι μαζί γίνονται μια μεγάλη παρέα συνεργαζόμενοι με κοινό στόχο να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στην Ιεράπετρα.

Να γίνει η Ιεράπετρα χριστουγεννιάτικος προορισμός

Και πέρυσι στην Ιεράπετρα είχε γίνει εξαιρετική δουλειά, η πόλη ήταν όμορφα στολισμένη και μετέφερε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στους επισκέπτες της. Όπως μας είπε η κ. Περακάκη, πέρυσι ήρθαν στην Ιεράπετρα την περίοδο των εορτών αρκετοί επισκέπτες από πολλές περιοχές της Κρήτης ακόμη και από το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Η επιδίωξη είναι στην Ιεράπετρα να ξεφύγουν από την κλασική διακόσμηση με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μερικά μπαλάκια επιδιώκοντας να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα δουλέψουν ώστε η Ιεράπετρα να γίνει σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων για όλη την Κρήτη.

Σε κάθε γωνιά της Ιεράπετρας

Η φωταγώγηση εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου.

Η Αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή από την πρώτη χρονιά που ανέλαβε στοχεύει να παραμένει όλη η πόλη φωτεινή και όχι μονάχα η πλατεία! Έτσι θα γίνει προσπάθεια ώστε όλη η πόλη να είναι γιορτινή και φωτεινή και όλοι οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν την μαγεία των εορτών, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στην πλατεία.

Θα ξεκινήσουν παράλληλα οι στολισμοί και στα χωριά του Δήμου Ιεράπετρας σε συνεννόηση με τους Προέδρους των χωριών και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους ώστε να δημιουργηθεί εορταστικό κλίμα παντού.

Εξωστρέφεια

Οι δράσεις των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα της φωταγώγησης και θα φθάσουν μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στις 27 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα το SantaRun και θα γίνει και μια μεγάλη εορτή στην πόλη.

Φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην περίοδο των εορτών καθώς αναμένονται επισκέπτες και από άλλες πόλεις της Κρήτης. Εκείνη η περίοδος είναι μια ιδανική αφορμή ώστε οι επισκέπτες να παραμείνουν στην περιοχή για περισσότερες ημέρες και να ενισχυθεί κατ’ επέκταση και η τοπική αγορά της Ιεράπετρας και η εστίαση.

Η Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η Ιεράπετρα να μην ακούγεται μονάχα για τα άσχημα γεγονότα που την ταλαιπωρούν. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για την περιοχή εξ αιτίας των πυρκαγιών, των πλημμυρών και του μεταναστευτικού και θα ήθελαν να αναδείξουν ότι η Ιεράπετρα δεν έχει μονάχα προβλήματα, αλλά και όμορφα στοιχεία.

Θέατρο

Απομένουν ακόμη αρκετές ημέρες έως ότου ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικες δράσεις. Μέχρι τότε, η Αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι αυτό τον μήνα στην Ιεράπετρα θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου, που θα φιλοξενήσει πολλές θεατρικές ομάδες, ακόμη και από το Λονδίνο.

Υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα με προφεστιβαλικές δράσεις, που ξεκινούν στις 24 Οκτώβρη και ενδιαφέρουσες παραστάσεις, που αρχίζουν στις 31 Οκτώβρη, προσκαλώντας τον κόσμο να παρευρεθεί.

«Ο πολιτισμός στην Ιεράπετρα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι, το οποίο αναδεικνύεται καθημερινά αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται για έναν τομέα που απαιτεί συνεχή προσπάθεια, ενώ υπάρχουν πολλές πτυχές της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής που αξίζει να αναδειχθούν», μας είπε καταλήγοντας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ