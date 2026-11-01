Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί σε περιοχές της Αττικής αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Βίντεο:

Ο 64χρονος κινούνταν με ταχύτητες άνω των 290χλμ/ώρα.

Στα βίντεο φαίνεται οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, όπως αναφέρει το in.gr.