Συνελήφθησαν, την Πέμπτη το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας τρεις ημεδαποί ηλικίας 25, 31 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, άγνωστοι αφαίρεσαν από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας τρεις φιάλες υγραερίου. Από την αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε από την προανάκριση ανωτέρω υπηρεσίας, οι ημεδαποί είχαν αφαιρέσει την 24.02.2026 ακόμα μια φιάλη υγραερίου από οικία έτερου ημεδαπού.

Αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας