Αγαπητά μου παιδιά,

Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Εκκλησίας μας ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά με νέους στόχους και πολλές προσδοκίες.

Το σχολείο είναι για σας μια δεύτερη οικογένεια, ένας χώρος που σας προσφέρεται το μεγάλο αγαθό της Παιδείας και λαμβάνετε τα απαραίτητα εφόδια για να γίνετε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με ήθος και αρετή.

Οι Τρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των γραμμάτων, ως σκοπό της Παιδείας έθεταν πρώτα την αγωγή και την καλλιέργεια της ανθρώπινης ψυχής και μετά τη γνώση. Επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, δηλ. έχουμε σώμα και ψυχή, λογική και ελεύθερη βούληση, το σχολείο δεν είναι απλώς μια διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων με τρόπο μηχανικό, αλλά εμπνέει αξίες και ιδανικά. Καλλιεργεί την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη και την ψυχή σας με τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και την αποδοχή του άλλου, με απώτερο σκοπό τη μεταμόρφωσή σας σε πρόσωπα αγάπης και προσφοράς. Γι᾽ αυτό ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος και διαχρονικός Παιδαγωγός, θα φθάσει να πει ότι: «Η παιδεία μετάληψις αγιότητος εστί» (Ε.Π.Ε. 25, 282).

Σας προτρέπω λοιπόν να χαρείτε και να αξιοποιήσετε την κάθε ημέρα στο σχολείο σας. Από την αρχή του διδακτικού έτους να επιδοθείτε στον ωραίο αγώνα της μάθησης, της διάπλασης του χαρακτήρα και της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητάς σας με κέφι, χαρούμενη διάθεση και φιλοπονία, προκειμένου στο τέλος να συγκομίσετε πλουσίους καρπούς. Σε αυτήν την όμορφη και απαιτητική πορεία απόκτησης γνώσεων και ήθους έχετε τη φωτισμένη καθοδήγηση και στήριξη των σπουδαίων δασκάλων και των καθηγητών σας, και βέβαια την αγάπη και την ενθάρρυνση των καλών σας γονέων.

Εύχομαι από καρδιάς σε εσάς και στους Εκπαιδευτικούς σας ο Πάνσοφος Θεός να καθοδηγεί και να φωτίζει τα βήματά σας στον ωραίο δρόμο της γνώσης και της αρετής.

Καλή, χαρούμενη, καρποφόρα και ευλογημένη σχολική χρονιά!

Ιεράπετρα, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Με πατρικές ευχές και αγάπη

Ο Μητροπολίτης

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος