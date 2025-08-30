Την Παρασκευή 29/08/2025 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της νέας διοικητικής υπαλλήλου κ. Κοσμοπούλου Διαμάντω ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, που εντάσσεται στο διοικητικό δυναμικό του νοσοκομείου μας.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριου και του Αναπληρωτή Διοικητή Γ.Ν Ιεράπετρας κ. Ντουσάκη Ελευθερίου, οι οποίοι καλωσόρισαν θερμά τη νέα υπάλληλο και της ευχήθηκαν καλή αρχή.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Ντουσάκης Ελευθέριος