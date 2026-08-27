Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον Εσπερινό χθες βράδυ στον Ναό του Αγίου Φανουρίου, στο ισόγειο του ανεγειρόμενου Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη συνοικία Σταυρός του Αγίου Νικολάου.

Τον εσπερινό τέλεσε και ευλόγησε τις φανουρόπιτες ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, συμπροσευχόμενος με ιερείς της πόλης.

Πλήθος και φέτος οι φανουρόπιτες, ένα χαρακτηριστικό έθιμο της ημέρας: ένα νηστίσιμο γλυκό που προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου και μοιράζεται στην εκκλησία ή σε συγγενείς και φίλους. Συνήθως παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά, αριθμοί που έχουν συμβολική σημασία στην ορθόδοξη παράδοση.

Ο Άγιος Φανούριος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους πιστούς, που τον επικαλούνται για να τους βοηθήσει να «φανερώσουν» κάτι που έχουν χάσει ή να βρουν λύση σε μια δύσκολη υπόθεση.