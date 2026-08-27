Μια ιδιαίτερα άσχημη εξέλιξη στην προετοιμασία του ΑΟΑΝ υπήρξε με τον τραυματισμό του Γιώργου Λυβιάκη, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του Αγίου Νικολάου, με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και σύσσωμος ο φίλαθλος κόσμος του ΑΟΑΝ εκφράζουν τις θερμότερες ευχές τους για περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργο Λυβιάκη.

Ο Γιώργος στάθηκε άτυχος, καθώς υπέστη τραυματισμό που θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο και δυστυχώς θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλη η οικογένεια του ΑΟΑΝ βρίσκεται στο πλευρό του. Του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει δύναμη και υπομονή, να ξεπεράσει γρήγορα την περιπέτεια αυτή και να επιστρέψει σύντομα, πιο δυνατός από ποτέ, στους αγωνιστικούς χώρους.

Γιώργο, είμαστε όλοι μαζί σου!

Περαστικά και γρήγορα ξανά κοντά μας!