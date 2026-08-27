ΜΟΡΦΩΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ-ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

Το ΔΣ του Μορφωτικου Συλλόγου Λιμνων καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις εκλογές του συλλόγου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και ελεκτικης επιτροπής που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 π.μ. έως 15 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου (κατω σχολείο) η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την συνέχεια του συλλόγου. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να επικοινωνήσουν μεχρι και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τα τηλέφωνα:

Τσιχλής Γιάννης Πρόεδρος ΜΣΛ (6934015888)

Δρακάκη Καλλιόπη (γραμματέας) 6974640689

Δεμέτζου Εμμανουέλα (ταμίας) 6970253352

Λεμπιδάκη Ζαχαρένια (πρόεδρος κοινότητας) 6946115782.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο και ώρα 11 π.μ. έως 17 μ.μ.

Εκ του Δ.Σ. Μορφωτικού Συλλόγου Λιμνών.