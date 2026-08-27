Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευασία εμφιαλωμένου ελαιολάδου που κρίνετε εσείς ότι σας εξυπηρετεί καλύτερα και από οποιονδήποτε εμφιαλωτή ( ΠΟΠ Σητεία , ΠΓΕ Κριτσά και ΠΓΕ Κρήτη – ιδανικά να παράγεται στο Λασίθι).

, και – ιδανικά να παράγεται στο Λασίθι). Περίπου 30ml ελαιολάδου ανά 2-3 άτομα είναι αρκετό.

είναι αρκετό. Από μία φιάλη μπορείτε να σερβίρετε όσα τραπέζια θέλετε.

ΔΕΝ ζητάμε να έχετε μια μεγάλη φιάλη ελαιολάδου ανά τραπέζι.

ζητάμε να έχετε μια μεγάλη φιάλη ελαιολάδου ανά τραπέζι. Δεν επιλέγουμε μόνο τους αλλοδαπούς τουρίστες, αλλά κατά τη διάρκεια της δράσης σερβίρουμε όλους τους πελάτες.

Με απλά λόγια, η δράση αυτή είναι για να παρακινήσει τους ανθρώπους της εστίασης να κάνουν ένα “κέρασμα” ελαιολάδου στους πελάτες τους. Να γευτούν και να καταλάβουν ότι αυτό είναι το ελαιόλαδο.

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής: Δευτέρα 31/8/2026

Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους στην εστίαση!

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ