Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας υπό την προεδρία του Δημάρχου Σητείας κ. Γιώργου Ζερβάκη, διεξήχθη την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η συνεδρίαση ήταν κατεπείγουσα λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών των θεμάτων.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σε δικαστική υπόθεση και ορισμός δικηγόρου για τη διευθέτηση υπόθεσης του Δήμου αφορούσαν την αγωγή που κατέθεσε κατά του δήμου η εταιρεία VAI εστιατόριο -καφετέρια ΜΕΠΕ. Όπως και την εκπροσώπηση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου στις 27/8/26 (σήμερα Πέμπτη) όπου θα συζητηθεί η από 20/8/26 αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Σητείας, της εν λόγω εταιρείας.

«Είναι κατεπείγουσα για να εξειδικεύσουμε μία πίστωση και να ορίσουμε δικηγόρο για μία υπόθεση η οποία ήρθε χθες στο Δήμο Σητείας, η οποία εκδικάζεται αύριο στη Νεάπολη. Έχει να κάνει με μια καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης. Πρέπει να παραβρεθεί και ο δήμαρχος και ο δικηγόρος, γιατί θεωρώ ότι οι αναφορές που γίνονται προς το Δήμο Σητείας είναι εντελώς άτοπες και άστοχες, οπότε πρέπει να πάμε.

Στην περιοχή στο Βάι υπάρχουν κάποιες καρέκλες, τις οποίες έχει τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας. Διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες καρέκλες δεν είχαν καμία αδειοδότηση από την Κτηματική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου αναγκαστικά μετέβη η Υπηρεσία η δικιά μας, μετά από εντολή της Κτηματικής Υπηρεσίας, να λάβει κάποια μέτρα. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θεώρησε ότι κακώς ενήργησε η Υπηρεσία μας και καταφέρεται εναντίον του Δήμου και προσωπικά εναντίον του Δημάρχου λέγοντας ότι εγώ είχα προφορική διαβεβαίωση από Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα τοποθετηθούν οι καρέκλες. Εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα ούτε σαν Δήμος, ούτε διαβεβαίωση να δώσει ο Δήμαρχος, ούτε τίποτα. Τη διαβεβαίωση τη δίνει η Κτηματική Υπηρεσία», ανέφερε ο κ. Ζερβάκης.

Σε αναφορά του Δ.Σ. της πλειοψηφίας κ. Καρελλά για μία κίνηση δικαιολογίας από την πλευρά του ιδιοκτήτη ο κ. Ζερβάκης τόνισε ότι αυτή όμως δεν ευσταθεί και δεν έχει καμία βάση. «Και ούτως ή άλλως, όπως ενημερώθηκα από το δικηγόρο, μετά την ιστορία καταγγελιών που έχουν γίνει, έχει πάει έγγραφο από τη Κτηματική Υπηρεσία, το οποίο λέει ότι δεν του παραχωρεί τον συγκεκριμένο χώρο, που σημαίνει ότι ο αυτός ο χώρος ό,τι χρήματα εισπραχθούν, δεν θα αποδοθούν πουθενά», συμπλήρωσε.

Επίσης σε σχετικό ερώτημα του συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Συλλιγαρδάκη, ο κ. Ζερβάκης απάντησε ότι «για να δοθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, γίνεται είτε σε πλειστηριασμό είτε σε ομορότητα. Αυτός λοιπόν ισχυρίστηκε ομορότητα κι έβαλε μόνος του τις καρέκλες διότι θεώρησε ότι θα είχε την ομορότητα. Όμως ομορότητα αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε, οπότε οι καρέκλες που τοποθετηθήκανε, τοποθετήθηκαν εντελώς αυθαίρετα».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ