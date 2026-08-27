Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη 26 Αυγούστου κατά τη διάρκεια εορτής του Αγίου Φανουρίου στους Παπαγιαννάδες Σητείας, αισθανόμαστε την ανάγκη να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που δεν τιμά κανέναν.

Κατά την ώρα της μαζικής αποχώρησης των προσκυνητών, επικράτησε κυριολεκτικά κυκλοφοριακό κομφούζιο. Εθελοντές διασώστες της ΕΔΕΑΚ βρίσκονταν στο σημείο και προσπαθούσαν να διευκολύνουν την ασφαλή και ομαλή αποχώρηση των οχημάτων.

Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, οδηγός δεν ακολούθησε τις υποδείξεις του εθελοντή διασώστη, ο οποίος του ζήτησε ευγενικά να παραμείνει για λίγο στο σημείο, μέχρι να ξεμπλοκάρει ο δρόμος και να μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια.