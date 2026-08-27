Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη 26 Αυγούστου κατά τη διάρκεια εορτής του Αγίου Φανουρίου στους Παπαγιαννάδες Σητείας, αισθανόμαστε την ανάγκη να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που δεν τιμά κανέναν.
Κατά την ώρα της μαζικής αποχώρησης των προσκυνητών, επικράτησε κυριολεκτικά κυκλοφοριακό κομφούζιο. Εθελοντές διασώστες της ΕΔΕΑΚ βρίσκονταν στο σημείο και προσπαθούσαν να διευκολύνουν την ασφαλή και ομαλή αποχώρηση των οχημάτων.
Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, οδηγός δεν ακολούθησε τις υποδείξεις του εθελοντή διασώστη, ο οποίος του ζήτησε ευγενικά να παραμείνει για λίγο στο σημείο, μέχρι να ξεμπλοκάρει ο δρόμος και να μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια.
Αντί για κατανόηση και συνεργασία, ο εθελοντής δέχθηκε έντονη φραστική επίθεση και ύβρεις.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε κάτι πολύ απλό: ο εθελοντής δεν βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετήσει προσωπικές επιθυμίες ή να εμποδίσει κάποιον. Βρίσκεται εκεί για να προσφέρει.
Η ΕΔΕΑΚ βρισκόταν στους Παπαγιαννάδες κατόπιν γραπτού αιτήματος της Αστυνομίας και της Εκκλησίας, προκειμένου να συνδράμει στα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και στην υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης, από τις 17:00 έως τις 22:30.
Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τον προσωπικό τους χρόνο, την οικογένεια και τις υποχρεώσεις τους και προσφέρουν εθελοντικά, χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα. Το ελάχιστο που αξίζουν είναι ο σεβασμός και η στοιχειώδης ευγένεια.
Η ένταση της στιγμής, η βιασύνη ή ο εκνευρισμός δεν δικαιολογούν την προσβολή ενός ανθρώπου που εκείνη την ώρα προσπαθεί να βοηθήσει.
Ας μην ξεχνάμε ότι πίσω από το γιλέκο του εθελοντή υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που επέλεξε να είναι εκεί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς.
Σεβασμός στους εθελοντές. Σεβασμός σε αυτούς που προσφέρουν.
ΕΔΕΑΚ
Γιάννης Δασκαλάκης