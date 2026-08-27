Συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις τρεις ημεδαποί (δύο άντρες και γυναίκα) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.

Ειδικότερα, την 25.08.2026 σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου ανήλικος ημεδαπός κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης. Α αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του ανήλικου.

Επιπλέον σε περιοχή Δήμου Αποκορώνου, την 26.08.2026 ανήλική ημεδαπή περιήλθε σε κατάσταση μέθης καταναλώνοντας αλκοόλ και από αστυνομικούς του αστυνομικούς Τμήματος Αποκορώνου συνελήφθη ο ημεδαπός κηδεμόνας της.

Ανήλικοι μεταφέρθηκαν με συμπτώματα μέθης σε ιατρικές δομές για νοσηλεία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου αντίστοιχα.