Champions League: Βραδιά ονείρου για την ΑΕΚ με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας

Champions League: Βραδιά ονείρου για την ΑΕΚ με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας

27/08/2026
Ξεκινά η δίκη σε βάρος της Meta: Στο στόχαστρο ο «εθισμός» των ανηλίκων στα social media – Τι ζητούν πολιτείες των ΗΠΑ

Ξεκινά η δίκη σε βάρος της Meta: Στο στόχαστρο ο «εθισμός» των ανηλίκων στα social media – Τι ζητούν πολιτείες των ΗΠΑ

27/08/2026
Η μέση θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο έχει αυξηθεί κατά 1.3 °C!

Η ακραία ζέστη συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας

27/08/2026

Αγ. Νικόλαος: αυξάνονται τα περιστατικά με γύπες στους δρόμους

Αγ. Νικόλαος: αυξάνονται τα περιστατικά με γύπες στους δρόμους

27/08/2026
Αυστραλία: Η χρήση social media από παιδιά κάτω των 16 ετών αυξήθηκε μετά την απαγόρευσή τους

Αυστραλία: Η χρήση social media από παιδιά κάτω των 16 ετών αυξήθηκε μετά την απαγόρευσή τους

27/08/2026
«Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα

«Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα

27/08/2026
Χάνει τη σεζόν ο Λυβιάκης για τον ΑΟΑΝ

Χάνει τη σεζόν ο Λυβιάκης για τον ΑΟΑΝ

27/08/2026
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 27 Αυγούστου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Champions League: Βραδιά ονείρου για την ΑΕΚ με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας

by anatolh kim
27/08/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Share on FacebookShare on Twitter
Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά απ΄ότι περίμενε κι ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα (12΄,29΄) και από ένα οι Γιόβιτς (7΄), Μάριν (55΄πεν.)

Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978.

Ό,τι ακριβώς ονειρεύεται μία ομάδα σε ένα τέτοιο ματς, το πέτυχε η ΑΕΚ. Αιφνιδίασε σε απόλυτο βαθμό και ισοπέδωσε την αντίπαλό της στο πρώτο 20λεπτο, αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο 7΄ από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ.

Στο 12΄ από κεφαλιά-πάσα του Ρέλβας ο Βάργκα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0 και στο 29΄ πάλι ο Βάργκα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0, με τον γκολκίπερ της Λέφσκι να φέρει ακέραια την ευθύνη.

Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει η ΑΕΚ; Το ματς είχε πάρει πια το δρόμο του. Τι κι αν η Λέφσκι βγήκε με μεγαλύτερη διάθεση να διασώσει τα προσχήματα στο β΄ ημίχρονο;

Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αλνταϊρ και ο Μάριν με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 4-0 στο 55΄. Απέμεναν ακόμα 35 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μόντε Κάρλο και την αυριανή κλήρωση της League Phase.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα).

www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing