Champions League: Βραδιά ονείρου για την ΑΕΚ με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας

Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά απ΄ότι περίμενε κι ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα (12΄,29΄) και από ένα οι Γιόβιτς (7΄), Μάριν (55΄πεν.)

Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978.

Ό,τι ακριβώς ονειρεύεται μία ομάδα σε ένα τέτοιο ματς, το πέτυχε η ΑΕΚ. Αιφνιδίασε σε απόλυτο βαθμό και ισοπέδωσε την αντίπαλό της στο πρώτο 20λεπτο, αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο 7΄ από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ.

Στο 12΄ από κεφαλιά-πάσα του Ρέλβας ο Βάργκα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0 και στο 29΄ πάλι ο Βάργκα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0, με τον γκολκίπερ της Λέφσκι να φέρει ακέραια την ευθύνη.

Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει η ΑΕΚ; Το ματς είχε πάρει πια το δρόμο του. Τι κι αν η Λέφσκι βγήκε με μεγαλύτερη διάθεση να διασώσει τα προσχήματα στο β΄ ημίχρονο;

Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αλνταϊρ και ο Μάριν με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 4-0 στο 55΄. Απέμεναν ακόμα 35 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μόντε Κάρλο και την αυριανή κλήρωση της League Phase.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα).

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