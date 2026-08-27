Το βόλεϊ αποδείχθηκε πως έλειψε για τα καλά από τον Άγιο Νικόλαο. Η επαναδραστηριοποίηση του αθλήματος μέσα από το σωματείο «Άγιος Νικόλαος» βρήκε από την πρώτη στιγμή μεγάλη ανταπόκριση, επιβεβαιώνοντας πως υπήρχε έντονη επιθυμία από παιδιά, γονείς, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές και αθλήτριες να επιστρέψει το βόλεϊ στην καθημερινότητα της πόλης.

Μέσα σε μόλις μία αγωνιστική περίοδο δημιουργήθηκαν οκτώ τμήματα, στα οποία συμμετείχαν περισσότερα από 150 παιδιά, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα σε παλιές αθλήτριες και αθλητές να επιστρέψουν στην αγαπημένη τους δραστηριότητα.

Με τη δεύτερη σεζόν να βρίσκεται πλέον προ των πυλών και τις απαιτήσεις να αυξάνονται, ο έφορος του τμήματος βόλεϊ και γραμματέας του σωματείου «Άγιος Νικόλαος», Γιάννης Κουμπανάκης, μίλησε στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» για την απόφαση δημιουργίας του τμήματος, την εντυπωσιακή ανταπόκριση της πρώτης χρονιάς, τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά και τα σχέδια που υπάρχουν για το μέλλον.



«Υπήρχε η ανάγκη στην πόλη»

Η ιδέα για τη δημιουργία του τμήματος βόλεϊ δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας ανάγκης που είχε γίνει αντιληπτή αρκετό καιρό πριν, ανέφερε, λέγοντας:

«Ήταν μια ιδέα που υπήρχε εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καθώς μας προσέγγιζαν αρκετοί γονείς και μας ζητούσαν να δημιουργήσουμε τμήμα βόλεϊ. Φαινόταν ότι το είχε πραγματικά ανάγκη η πόλη. Έτσι, το θέσαμε στο συμβούλιο και εξετάσαμε πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με το τμήμα μπάσκετ, ώστε να υπάρχει συνύπαρξη στα κλειστά γυμναστήρια της περιοχής, καθώς παράλληλα φιλοξενούνται και άλλα σωματεία.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που οριστικοποιήθηκε η διαδικασία αποπεράτωσης του κλειστού Τ10, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και το τμήμα βόλεϊ».

«Με καλή διάθεση και συνεργασία, όλα πήγαν καλά»»

Για τον απολογισμό την πρώτη χρονιά λειτουργίας, ο κ. Κουμπανάκης χαρακτηρίζει την πορεία κάτι περισσότερο από επιτυχημένη. «Το ότι από την πρώτη κιόλας σεζόν δημιουργήθηκαν οκτώ τμήματα με περισσότερα από 150 παιδιά νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια τεράστια επιτυχία, η οποία όμως ήρθε μέσα από πολλές δυσκολίες, αφού ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν.

Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι προπονητές μας χρειάστηκαν ένα διάστημα προσαρμογής. Ο Μανόλης Κοκολάκης είναι επικεφαλής της προπονητικής ομάδας και έχει τις γυναίκες, τις Νεάνιδες Κ18, τις Κορασίδες/Παγκορασίδες. Ο Παντελής Κουτσελάκης έχει την ανδρική ομάδα, το εφηβικό/παιδικό, ενώ η Χριστίνα Λιάσου έχει τα μικρότερα τμήματα της ακαδημίας, όπου πραγματικά γινόταν χαμός. Με καλή διάθεση και συνεργασία, όμως, όλα πήγαν καλά».



«Κάθε μέρα είχαμε νέες εγγραφές»

Η ανταπόκριση παιδιών και οικογενειών ήταν από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο τους ανθρώπους του συλλόγου, όπως ανέφερε: «Το πρώτο διάστημα είχαμε κάθε μέρα νέες εγγραφές. Βλέπαμε τη χαρά και την ικανοποίηση στα πρόσωπα των γονιών και αυτό μας έδινε από την αρχή μεγάλη δύναμη. Ιδιαίτερα για τα κορίτσια, που δεν είχαν τόσες πολλές επιλογές σε ομαδικά αθλήματα, το βόλεϊ αποτελεί μια πολύ σημαντική επιλογή. Είναι ένα άθλημα που έχει πέραση ιδιαίτερα στις γυναίκες και το προτιμούν.

Έτσι, έχουμε παιδιά από οκτώ ετών μέχρι και ανθρώπους άνω των 40. Προσφέρουμε την άθληση μέσω του βόλεϊ σε όλες τις ηλικίες. Παράλληλα, υπάρχουν και παλιές αθλήτριες που βρήκαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο άθλημα και να βρεθούν ξανά σε μια ομάδα.

Για εμάς, μάλιστα, η μεγαλύτερη αναγνώριση είναι να βλέπουμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να χαίρονται όταν μας συναντούν ακόμη και εκτός γηπέδων».

Η επιτυχία έφερε και… ευχάριστους πονοκεφάλους

Η μεγάλη προσέλευση, πάντως, δημιούργησε και προβλήματα, κυρίως σε επίπεδο διαθέσιμων ωρών και εγκαταστάσεων, καθώς όπως είπε ο κ. Κουμπανάκης «Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και αυτό φαινόταν από το γεγονός ότι όσοι έρχονταν να δοκιμάσουν τελικά έμεναν. Έτσι, τα τμήματα γέμιζαν και δημιουργούσαμε συνεχώς νέα. Ήταν ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, γιατί δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός γυμναστών για να γίνει το πρόγραμμα όπως ακριβώς θα θέλαμε και οι τρεις προπονητές που ανέφερα επωμίζονταν μεγάλο βάρος. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι τα κλειστά γυμναστήρια, τα οποία πλέον είναι γεμάτα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος αθλείται, αλλά ταυτόχρονα γίνεται εμφανές πόσο αναγκαίο είναι το Τ10.

Εμείς πηγαίνουμε και στο κλειστό των Λακωνίων και ευχαριστούμε το ΕΛΜΕΠΑ για την παραχώρηση, ενώ χρησιμοποιούμε και δύο σχολικά γυμναστήρια της πόλης. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όμως, οι διαθέσιμες ώρες είναι ήδη πολύ φορτωμένες».



«Πειθαρχία, σεβασμός, διασκέδαση και παιχνίδι»

Για το ποιο είναι όμως το μήνυμα προς ένα παιδί που θέλει να γνωρίσει για πρώτη φορά το βόλεϊ, είπε «Έχουμε πολύ καλό κλίμα, πειθαρχία, σεβασμό, διασκέδαση, παιχνίδι και ευχάριστες στιγμές. Βλέπουμε ότι ακόμη και αγόρια που έχουν δοκιμάσει άλλα αθλήματα καταλήγουν στο βόλεϊ για να παίξουν. Φυσικά, για τα κορίτσια είναι από τις πρώτες επιλογές».

Το beach volley στον Αλμυρό και η προοπτική ανάπτυξης

Το σωματείο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο beach volley, με την επαναφορά του τουρνουά στον Αλμυρό, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τονίζοντας «Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και ιδιαίτερα με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Στέργιο Ατσαλάκη ο οποίος είναι δίπλα σε κάθε μας προσπάθεια, καταφέραμε να διοργανώσουμε ξανά το τουρνουά και ήταν κάτι που θέλαμε πολύ. Στόχος μας είναι να παραμείνει μόνιμα το φιλέ στον Αλμυρό, ώστε να μπορούν να παίζουν τα παιδιά, ενώ όλο το καλοκαίρι πραγματοποιούνταν εκεί προπονήσεις beach volley.

Θα μπορούσαν, μάλιστα, να δημιουργηθούν δύο προπονητήρια beach volley, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε παραλία, όπως βλέπουμε να γίνεται και σε άλλες πόλεις. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ανάπτυξη και στο beach volley.

Θέλουμε το τουρνουά να συνεχιστεί και να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, στα πρότυπα και των καλοκαιρινών τουρνουά μπάσκετ 3×3».



Τρία αγωνιστικά τμήματα στην ΕΣΠΕΚ

Η σημαντικότερη είδηση, ωστόσο, αφορά τη νέα σεζόν, καθώς ο «Άγιος Νικόλαος» ετοιμάζεται πλέον να κάνει το επόμενο βήμα και σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο κ. Κουμπανάκης αποκάλυψε ότι «Θα έχουμε τρία αγωνιστικά τμήματα, με τα οποία θα εκπροσωπηθούμε στα πρωταθλήματα της ΕΣΠΕΚ. Ανδρών, Γυναικών και Νεανίδων Κ18. Μελλοντικά θα έχουμε και άλλα αγωνιστικά τμήματα, κάτι που ήδη σχεδιάζουμε.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων. Έχουμε ήδη προγραμματίσει φιλικά και υπάρχει επικοινωνία με άλλα σωματεία, τόσο από το Λασίθι όσο και από άλλες περιοχές. Θέλουμε από την αρχή να υπάρχει καλή συνεργασία με όλους».



«Μπορεί να δημιουργηθεί παράδοση στο βόλεϊ»

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αν ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή και μακροχρόνια παρουσία στο βόλεϊ. Ο Γιάννης Κουμπανάκης εμφανίζεται αισιόδοξος: «Θεωρώ ότι με τους προπονητές που έχουμε μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλό και να έχει διάρκεια για πολλά χρόνια. Έχουν την όρεξη, τις γνώσεις και τη διάθεση, έχοντας ήδη βάλει καλές βάσεις. Και εμείς από την πλευρά της διοίκησης θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη των προέδρων μας, Μάνου και Γιάννη Γεροντή. Στηρίζουν και αυτό το τμήμα του συλλόγου και δουλεύουμε όλοι ομαδικά.

Θέλουμε να καταφέρουμε να καθιερωθεί το βόλεϊ στον Άγιο Νικόλαο και να έρθουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να το αγαπήσουν και να το στηρίξουν. Ελπίζουμε, φυσικά, να έχουμε βρει το σπίτι μας στο Τ10, ώστε να μπορέσει όλη αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει ακόμη καλύτερα».