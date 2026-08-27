Για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει αυξημένο κίνδυνο σε αρκετές περιοχές της χώρας. H κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για τις Π.Ε. Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, είναι κατηγορίας κινδύνου 5 / κόκκινο ή κατάσταση συναγερμού και για την Π.Ε. Χανίων είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός). Οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.