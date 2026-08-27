Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: «Έφυγε ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα»

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την πρωτοφανή καταστροφή που σημειώθηκε στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και να εντοπίσουν ανθρώπους που αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ, όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής.

Το υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα, 24 ώρες έπειτα από φονική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ.

«468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται, ανάμεσά τους 75 υπήκοοι του Νεπάλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουράτζ Γιμίρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Τουρισμού.

Μιλώντας στο EΡΤnews, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την περιοχή.

Όπως είπε, τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του.

Τα σενάρια για την αιτία της καταστροφής

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στα διαφορετικά σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια του φαινομένου. Αρχικά διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι ένας σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση παγετώνα, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε και το αντίστροφο ενδεχόμενο, δηλαδή η κατολίσθηση του παγετώνα να προκάλεσε σεισμική δόνηση.

Ο τεράστιος όγκος πάγου και νερού κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς τα χαμηλότερα σημεία, μετατρέποντας την περιοχή σε μια ορμητική μάζα που παρέσυρε δρόμους, γέφυρες, υποδομές και ολόκληρους οικισμούς.

«Έφυγε ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος του φαινομένου.

Καταστράφηκαν δρόμοι, γέφυρες και υδροηλεκτρικές μονάδες



Οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Σύμφωνα με τον Έλληνα κάτοικο, έχουν καταστραφεί περίπου 40 χιλιόμετρα δρόμων, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί όλες οι γέφυρες στην περιοχή που επλήγη.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί έξι ή επτά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια του Νεπάλ, μιας χώρας που αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα ηλεκτροδότησης και συχνές διακοπές ρεύματος.

Ο κ. Γιαννόπουλος επισήμανε ότι το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε μόλις μία ημέρα νωρίτερα και οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πλήρη εικόνα.

Αποκομμένες ορεινές περιοχές



Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές, καθώς οι βασικές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί ή έχουν αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

«Ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε, δεν υπάρχει πλέον», σημείωσε, εξηγώντας ότι υπάρχουν ορεινά χωριά στα οποία η πρόσβαση γίνεται ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες μόνο με τα πόδια.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει δει βίντεο στα οποία ολόκληρα χωριά φαίνεται να παρασύρονται από την ορμή του νερού και των υλικών που κατέβηκαν από τα βουνά.

«Μπορεί να πάει τη χώρα 20 χρόνια πίσω»



Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Νεπάλ δεν διαθέτει τους ίδιους οικονομικούς μηχανισμούς στήριξης που υπάρχουν σε άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αποκατάσταση των ζημιών.

Αγωνία και για τυχόν Έλληνες τουρίστες



Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ αναφέρθηκε και στην αγωνία για την τύχη Ελλήνων που ενδεχομένως βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Έλληνες τουρίστες που αγνοούνται. Έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αλλά και την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

«Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο»



Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εξήγησε ότι οι κατολισθήσεις δεν είναι άγνωστο φαινόμενο στο Νεπάλ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μουσώνων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεπερνά κατά πολύ όσα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι κάτοικοι.

«Το Νεπάλ είναι μαθημένο στις κατολισθήσεις μικρής κλίμακας. Θα φύγει ένας λόφος, θα πάρει πέντε σπίτια, λίγο από ένα χωριό. Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο», σημείωσε.

Για να περιγράψει το μέγεθος της καταστροφής, ανέφερε ότι το ποτάμι στο σημείο του συμβάντος φέρεται να ανέβηκε περίπου 50 μέτρα. «Φανταστείτε ένα ποτάμι στην Ήπειρο ξαφνικά να ψηλώσει 50 μέτρα και να τρέχει προς τα κάτω. Θα χαθούν τα πάντα στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο κίνδυνος αντίστοιχων φαινομένων παραμένει, καθώς το Νεπάλ βρίσκεται στην καρδιά των Ιμαλαΐων, όπου τεράστιες ποσότητες πάγου και νερού μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσουν ακραία φαινόμενα.

«Τα βουνά εδώ τα βλέπουμε, με αυτά ζούμε», ανέφερε, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερη σχέση των κατοίκων του Νεπάλ με το ορεινό περιβάλλον αλλά και τους κινδύνους που αυτό μπορεί να κρύβει.

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