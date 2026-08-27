Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής – Green Mission «Το ταξίδι των τροφίμων» στοχεύει στο να ενημερωθούμε τι κρύβεται πίσω από την παραγωγή, τη μεταφορά και την κατανάλωση των τροφίμων και γιατί είναι σημαντικό να περιορίζουμε τη σπατάλη τροφίμων. Ανακαλύπτουμε πώς οι καθημερινές μας επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη μείωση της σπατάλης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το χωράφι μέχρι το τραπέζι μας, κάθε τρόφιμο έχει τη δική του διαδρομή και αξίζει να μην καταλήγει στα απορρίμματα!

https://followgreen.gr/agiosnikola…/mission/single/currnet Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:, λάβετε μέρος στο Green Mission «Το ταξίδι των τροφίμων» και κερδίστε ένα τάμπλετ Lenovo Idea Tab Plus 12,1 8GB/256GB + PEN Cloud Grey.

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.