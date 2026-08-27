Αυστραλία: Η χρήση social media από παιδιά κάτω των 16 ετών αυξήθηκε μετά την απαγόρευσή τους

Στην Αυστραλία φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των παιδιών κάτω των 16 ετών είχε μειωθεί στην Αυστραλία μετά τις 10 Δεκεμβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία που τους απαγόρευε την πρόσβαση. Όμως έκτοτε η χρήση έχει αυξηθεί και σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός των παιδιών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον μεγαλύτερος σε σχέση με πριν την απαγόρευση, σύμφωνα με την εφαρμογή Qustodio.

Για παράδειγμα το 11,36% των παιδιών 10 ως 12 ετών χρησιμοποιούσαν το TikTok τον Ιούλιο του 2026, περισσότερα από όσα τον Νοέμβριο του 2025 (10,73%) και λίγα λιγότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (11,42%).

Στα παιδιά ηλικίας 13 με 15 ετών το 25,96% εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αυτή, μόλις 1% λιγότερα σε σχέση με πριν την απαγόρευση.

Στο Snapchat και το Instagram η τάση είναι ανοδική.

«Μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πλατφόρμες μέσω VPN ή δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους», εξήγησε η Γιασμίν Λόντον ειδική στην κυβερνοασφάλεια στην Qustodio. Ωστόσο είναι πιθανό επίσης απλώς οι περιορισμοί «να μην δούλεψαν», πρόσθεσε.

Εξάλλου τα στοιχεία της Qustodio δείχνουν μια σημαντική στροφή των παιδιών κάτω των 16 ετών προς το WhatsApp, μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που δεν επηρεάζεται από την αυστραλιανή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αυστραλίας, η απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει στόχο να τα προστατεύσει από τη διαδικτυακή παρενόχληση και τους αλγόριθμους.

Τον Ιούνιο ομάδα ερευνητών με έδρα την Αυστραλία δημοσίευσε μελέτη που παρέχει ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου, το οποίο έχει επικριθεί ευρέως από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

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