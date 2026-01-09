Ξεκίνησε στο σχολείο μας, μετά απο πρόταση του Δήμου Ιεράπετρας, η συμμετοχή των μαθητών /τριών της Β Γυμνασίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις» των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα διακαλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που φέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε δημιουργική επαφή με την τέχνη της όπερας και του μουσικού θεάτρου.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εβδομαδιαίες συναντήσεις στο σχολικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν για την εκμάθηση και παρουσίαση ενός πρωτότυπου έργου μουσικού θεάτρου, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έκφραση. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 4 εβδομάδων με την τελευταία εβδομάδα να είναι η παρουσίαση της παράστασης στη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.