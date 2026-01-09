Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από σήμερα, 09/01/2026, τα δρομολόγια εκτός Κρήτης πραγματοποιούνται κανονικά, βάσει προγράμματος, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις.



Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς τους παρακάτω προορισμούς:



Λαμία

Λάρισα

Κατερίνη

Θεσσαλονίκη

Κόρινθο

Πάτρα

Μεσολόγγι

Αγρίνιο

Άρτα

Ιωάννινα



Σε περίπτωση οποιασδήποτε νεότερης εξέλιξης, θα ακολουθήσει άμεση ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.



Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη σας.



