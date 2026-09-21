Κυκλοφόρησε το νέο, ευρηματικό σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστριες τις αγαπημένες Κρητικές γιαγιάδες και θέμα τις τηλεφωνικές απάτες.