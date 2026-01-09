Ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων: Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει και η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο.

Επισήμανση: Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Η γνωστοποίηση και η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Προθεσμία υποβολής γνωστοποίησης έως 28.2.2026

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis

είτε από τον φορολογούμενο με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης είτε, από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, τότε οι σύζυγοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025