Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, με τα 15 εκατ. ευρώ να αφορούν την καλλιέργεια πατάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε ευρεία σύσκεψη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου που έγινε την Κυριακή το βράδυ στην αίθουσα Αντώνιος Βορεάδης στο Τζερμιάδων.

Οι παραγωγοί, που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις, ζητούν πλήρη αποζημίωση και άμεση καταγραφή των καταστροφών, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι ακόμη δυνατή η πρόσβαση στα πλημμυρισμένα χωράφια.

Παράλληλα, τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και έργα υποδομής, με έμφαση στις λεκάνες απορροής και την αποστράγγιση του κάμπου. Οι τοπικοί φορείς και η Περιφέρεια Κρήτης δήλωσαν ότι θα συντονίσουν τις ενέργειές τους για την άμεση στήριξη των αγροτών και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Τη Δευτέρα αναμένεται να επισκεφθεί το Οροπέδιο κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία, ενώ ζητήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή του Δήμου στη διαχείριση των υδάτων και στη λειτουργία του φράγματος.

Οι αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, με τα νερά να έχουν καταπιεί τις καλλιέργειες, βυθίζοντας τους παραγωγούς στην αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.

Η εναέρια εικόνα από τον κάμπο του Οροπεδίου είναι αποκαρδιωτική, καθώς τεράστιες εκτάσεις γης, πλήρως πλημμυρισμένες, βρίσκονται πλέον κάτω από τα λασπόνερα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στην τοπική παραγωγή.

Στην ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λασιθίου Μανόλης Πατεράκης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ