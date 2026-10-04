Με λαμπρότητα και κατάνυξη, και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, τελέσθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής πόλεως Ιεράπετρας, η χειροτονία του Διακόνου κ. Χαραλάμπη Μενεγάκη, ο οποίος κατάγεται από την Επισκοπή Ιεράπετρας και είναι έγγαμος, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, στο τέλος του οποίου χειροθέτησε σε Υποδιάκονο τον υποψήφιο Διάκονο και αναγνώστηκε η Κανονική Συμμαρτυρία του πνευματικού πατρός του Αρχιμ. Πορφυρίου Αγγελάκη, Εφημερίου του ναού. Στη συνέχεια ο Υποδιάκονος Χαράλαμπος οδηγήθηκε μπροστά από την εικόνα του Χριστού του τέμπλου, όπου στάθηκε όρθιος κρατώντας το χερνιβόξυστο και καλυμμένος από πετσέτα έως τη Μεγάλη Είσοδο των Τιμίων Δώρων, οπότε στάθηκε μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου του τέμπλου, περιμένοντας τη στιγμή της χειροτονίας του.

Στη σύντομη προσλαλιά του ο χειροτονούμενος, πριν τη χειροτονία του, εξέφρασε το δέος και τη συγκίνηση που τον διακατέχουν καθώς «εκπληρώνεται ένας ιερός πόθος της καρδιάς του να αφιερωθεί στη διακονία της Εκκλησίας του Χριστού». Ευχαρίστησε τον πνευματικό του π. Πορφύριο Αγγελάκη, ο οποίος με πατρική στοργή, υπομονή και σοφία τον προετοίμασε για το Μυστήριο της Ιερωσύνης, τον Πρωτοσύγκελλο π. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, για τη διαρκή στήριξη και την πατρική μέριμνα, τον Εφημέριο της Ενορίας Επισκοπής π. Ευάγγελο Γκιάλπη και τον π. Αντώνιο Κανάρη για τη πνευματική τους συμπαράσταση, ενώ αναφέρθηκε και στον μακαριστό Ιερέα του χωριού του π. Γεώργιο Δρακάκη, κοντά στον οποίο μαθήτευσε τα πρώτα χρόνια. Επίσης ευχαρίστησε τη σύζυγο και τους γονείς του, και ιδιαιτέρως τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, προς τον οποίο εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη του για την πατρική αγάπη και το ανύστακτο ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιέβαλε και την ευλογία να τον εντάξει στις τάξεις του Ιερού Κλήρου της Ι. Μητροπόλεώς μας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος στην αντιφώνησή του συνέδεσε τη χειροτονία του Διακόνου με τη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, προστάτη των Αθηνών και του νομικού κόσμου, σημειώνοντας ότι «αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στην Εκκλησία του Χριστού και σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά στο βιβλίο των Πράξεων ήταν ένας από αυτούς που σαγηνεύτηκαν και πίστεψαν αμέσως από την ομιλία του Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγο των Αθηνών… και του ζήτησε να βαπτισθεί μαζί με την οικογένειά του, γεγονός που οδήγησε και πολλούς άλλους Αθηναίους να αρνηθούν την ειδωλολατρική θρησκεία και να βαπτιστούν, απαρτίζοντας έτσι την πρώτη εκκλησία των Αθηνών, με πρώτο επίσκοπό της τον άγιο Ιερόθεο, τον οποίο διαδέχθηκε στην Επισκοπή Αθηνών, και είχε μαρτυρικό τέλος».

Επίσης ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο «χάρισμα της Ιερωσύνης» ως θυσία, σταυρό, κένωση, μαρτύριο και μαρτυρία και έδωσε πατρικές παραινέσεις και προτροπές στον νέο Διάκονο, για να πορευθεί μέσα στην Εκκλησία με υπακοή, απλότητα, πραότητα και ταπεινό φρόνημα.

Τέλος ευχήθηκε εγκάρδια στον χειροτονηθέντα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να τον σκεπάζει, να τον περιθάλπτει, να τον φωτίζει, να τον ενισχύει και να τον ενδυναμώνει στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες της ιερατικής διακονίας του, ώστε αυτή να αποβεί καρποφόρα και ευάρεστη στον Θεό.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Παῒσιος Δερμιτζάκης, Ηγούμενος της Ι. Μονής Φανερωμένης Ιεράπετρας, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος του Ι. Καθεδρικού Ναού της Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Αντώνιος Κανάρης, συνταξ. Εφημέριος, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος Παντελεήμων Καββουσανός, Εφημέριος της Ενορίας Κάτω Χωριού, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος Γεώργιος Μανθαιάκης, Εφημέριος της Ενορίας Μεσελέρων, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος Εμμανουήλ Φρυσαλάκης, Εφημέριος της Ενορίας Καβουσίου, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος Εμμανουήλ Προϊστάκης, Εφημέριος της Ενορίας Νέας Ανατολής, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Ευάγγελος Γκιάλπης, Εφημέριος της Ενορίας Επισκοπής, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Στυλιανός Γωνιωτάκης, Εφημέριος της Ενορίας Επάνω Χωριού, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τους ύμνους απέδωσε ο χορός των ιεροψαλτών του ναού με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη του Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας κ. Ιωάννη Αρώνη, Δ/ντή της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως,

Εκκλησιάσθηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαδάκης, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του χειροτονηθέντος, οι οποίοι με θέρμη αναφώνησαν το «Άξιος!».

Στο τέλος, κατά τη διανομή του αντιδώρου από τον Σεβασμιώτατο, ο νέος Διάκονος δέχθηκε τις ευχές του εκκλησιάσματος, και ακολούθησε κέρασμα στο Αρχονταρίκι του ναού.