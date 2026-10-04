Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Δήμος Ιεράπετρας, καθώς στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 αποφασίστηκε η παράταση της σχετικής κήρυξης για ακόμη έξι μήνες, έως και τις 2 Απριλίου 2027.

Η παράταση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού, καθώς και τις Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου, οι οποίες είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 2 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους είχε γίνει η αρχική κήρυξη, καθώς το έργο της διαχείρισης των συνεπειών και της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η παράταση δόθηκε κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραπάνω περιοχές επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις βράχων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες.