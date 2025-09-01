Η Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025, η οποία είναι γνωστή και ως το «Ματωμένο Φεγγάρι» θα φωτίσει τον ουρανό την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 και θα συνοδεύεται από το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Σελήνης.

Oνομάστηκε «Ματωμένο Φεγγάρι», καθόσον έχει άμεση σχέση με το κόκκινο χρώμα που αποκτά η Σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης.Το χαρακτηριστικό χρώμα της «ματωμένης» Σελήνης οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, όπου το φως φιλτράρεται και απορροφάται και καταλήγει να «γεμίζει» τη Σελήνη, με έντονες θερμές, κοκκινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό οπτικό φαινόμενο, ορατό και στη Γη, σε ορισμένα σημεία- ακόμη και με «γυμνό μάτι». Ο όρος «ματωμένο φεγγάρι», δεν είναι επιστημονικός, αλλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη λόγω του έντονου χρώματος.

Η ονομασία των πανσελήνων προέρχεται από τα φυσικά φαινόμενα, την χλωρίδα και την πανίδα που παρατηρείται κατά την εκάστοτε εποχή που πραγματοποιείται η πανσέληνος.

Τις περισσότερες φορές, οι ονομασίες αυτές προέρχονται από τις φυλές ιθαγενών της Αμερικής.

Ολική έκλειψη Σελήνης

Η ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 με το φεγγάρι να μπαίνει πλήρως στη σκιά της Γης για περίπου 82 λεπτά. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 20:30, ενώ η ολοκλήρωσή της θα έρθει στις 21:53.