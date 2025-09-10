ΟΠΕΚΑ:

Την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα παρακάτω επιδόματα και παροχές:

Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων

Επίδομα παιδιού 2025: Πότε πληρώνεται η τέταρτη Δ δόση

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. Η τέταρτη Δ δόση για το Επίδομα παιδιού 2025 θα καταβληθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2025, σε όσους υποβάλλουν αίτηση. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2025, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής. Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Αυγούστου 2025 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) – Η πληρωμή για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

Η πληρωμή μηνός Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Αυγούστου 2025 και έχει εγκριθεί) του Επιδόματος Ενοικίου Στέγασης θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Πληρωμή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων Σεπτεμβρίου 2025

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 . Τ ην προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Επίδομα γέννησης (νόμος 4659/2020)

Η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Με διατάξεις του νόμου 5092/2024, αυξάνεται το επίδομα γέννησης αναδρομικά από 1.1.2023